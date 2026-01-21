«Δεν θέλω να τους προσβάλω αλλα είναι ηλίθιοι αν δεν το κάνουν» είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμα φορά δεν κράτησε τα λόγια του και αποκάλεσε «ηλίθιους» τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν δεν συμφωνήσουν για μία ειρηνευτική διαπραγμάτευση στην Ουκρανία.

Αλλά είχε λόγο. Είπε πως δεν θέλει να προσβάλει κανέναν αλλά «πιστεύω ότι βρίσκονται σε ένα σημείο τώρα όπου μπορούν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία», είπε. «Και αν δεν το κάνουν, είναι ηλίθιοι. Αυτό ισχύει και για τους δύο. δεν θέλω να προσβάλω κανέναν. Και ξέρω ότι δεν είναι ηλίθιοι, αλλά αν δεν το πετύχουν αυτό, είναι ηλίθιοι».

Ο Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση μετά το τέλος της ομιλίας του όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο στο πάνελ που ακολούθησε αν υπάρχει [φως» σε μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Εν αναμονή των αντιδράσεων από Κρεμλίνο και Κίεβο.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένκσι αργότερα σήμερα στο Νταβός αλλά ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας αμέσως μετά έσπευσε να δηλώσει πως ο Ζελένσκι δεν είναι καν στο Νταβός αλλά στο Κίεβο.