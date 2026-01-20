Η πίεση στις αγορές ακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται πτωτικά την Τρίτη, καθώς οι νέες απειλές για επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί σχεδόν 1% λίγο μετά το άνοιγμα, με όλους τους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Ο CAC 40 στο Παρίσι, ο FTSE 100 στο Λονδίνο και ο DAX στη Φρανκφούρτη καταγράφουν απώλειες άνω του 1%, ενώ πτώση σημειώνεται και στα χρηματιστήρια του Μιλάνου και της Μαδρίτης.

Η πίεση στις αγορές ακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες απειλούνται με νέους δασμούς, αρχικά 10% από την 1η Φεβρουαρίου και έως 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να «αγοράσουν» τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας. Στη λίστα περιλαμβάνονται η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Ο Τραμπ απειλείσαι με δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες, μετά από πληροφορίες ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει εμπορικές κυρώσεις ως μοχλό πίεσης. Οι δηλώσεις αυτές επηρέασαν άμεσα τον κλάδο πολυτελείας, με τη μετοχή της LVMH να υποχωρεί και τη Rémy Cointreau να καταγράφει απώλειες στις πρωινές συναλλαγές.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χαρακτηρίζουν τις απειλές «απαράδεκτες» και εξετάζουν αντίμετρα, με τη Γαλλία να πιέζει για την ενεργοποίηση του ισχυρότερου εμπορικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου πραγματοποιούνται ομιλίες κορυφαίων αξιωματούχων, ενώ ο Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί στο φόρουμ την Τετάρτη.