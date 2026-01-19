Ο εκπρόσωπος για θέματα εμπορίου Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές διαβουλεύσεις» μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τις οποίες «έχει καταστεί σαφές ότι η προτεραιότητα είναι η εμπλοκή, η αποκλιμάκωση και η αποφυγή της επιβολής δασμών».

Έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής θα συγκληθεί την Πέμπτη στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απειλές Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Τύπο, ο εκπρόσωπος για θέματα εμπορίου Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές διαβουλεύσεις» μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τις οποίες «έχει καταστεί σαφές ότι η προτεραιότητα είναι η εμπλοκή, η αποκλιμάκωση και η αποφυγή της επιβολής δασμών».

Όπως εξήγησε, μια κλιμάκωση της έντασης θα έβλαπτε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «η ΕΕ έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό διατλαντικό της συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ερωτηθείς αν η ΕΕ εξετάζει την επιβολή δασμών στις ΗΠΑ, ο Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε ότι «η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και είναι έτοιμη να απαντήσει, κάνοντας ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα». Παράλληλα τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα και επανέλαβε ότι «προτεραιότητά μας είναι η συνεργασία και όχι η κλιμάκωση», σημειώνοντας ότι «μερικές φορές η πιο υπεύθυνη μορφή ηγεσίας είναι η αυτοσυγκράτηση και η υπευθυνότητα».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ντόναλντ Τραμπ στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης.

«Εμπορικό μπαζούκα»

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανενεργοποίησης των ευρωπαϊκών αντιμέτρων σε αμερικανικά βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν ανασταλεί μετά τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας Ουάσινγκτον-Βρυξελλών, το καλοκαίρι του 2025, ο Όλοφ Γκιλ υπενθύμισε ότι η αναστολή αυτών των μέτρων λήγει αυτομάτως στις 6 Φεβρουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη, δεν αποφασίσει την παράταση της αναστολής, τα αντίμετρα της ΕΕ θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη επί αυτού του θέματος», υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.

Ο Στάρμερ καλεί σε «ψύχραιμη συζήτηση»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κάλεσε σήμερα σε ψύχραιμη συζήτηση προκειμένου να αποφευχθεί ένας ενδεχόμενος εμπορικός πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Γροιλανδία, κάνοντας έκκληση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σεβαστεί συμμαχίες όπως του ΝΑΤΟ αντί να τις υπονομεύει.

Χωρίς να αποκλείσει ρητά ενδεχόμενη επιβολή ανταποδοτικών δασμών εναντίον των ΗΠΑ, αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές από τη Βρετανία και άλλες επτά χώρες σε περίπτωση που δεν επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, ο Στάρμερ θέλησε να αποκλιμακώσει τον πόλεμο λέξεων.

Χρησιμοποίησε μια πρωινή συνέντευξη Τύπου προκειμένου να παρουσίασει αυτό που είπε πως είναι οι αξίες στις οποίες βασίζεται η προσέγγισή του απέναντι στον Τραμπ, η οποία έχει επικριθεί από πολιτικούς της αντιπολίτευσης ως πολύ αδύναμη, λέγοντας ότι το να δείχνεις «πραγματισμό δεν σημαίνει παθητικότητα».

Αφού δήλωσε στον Τραμπ χθες, Κυριακή, ότι οι δασμοί με τους οποίους απειλεί είναι λάθος, ο Στάρμερ είπε ότι θα χρησιμοποιήσει «την πλήρη ισχύ της κυβέρνησης» στην προσπάθεια να σταματήσει την απόφαση των ΗΠΑ, η οποία, είπε, μπορεί μόνο να πλήξει τα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά.

«Οι δασμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εναντίον συμμάχων με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει να κλιμακώσει έναν πόλεμο δασμών αυτή τη στιγμή. «Ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, και δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Και το σημείο εστίασής μου, κατά συνέπεια, είναι να διασφαλίσω ότι δεν θα φθάσουμε σε αυτό το στάδιο».

Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από οκτώ χώρες που έστειλαν μικρό αριθμό μελών στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία την περασμένη εβδομάδα, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι θέλει να καταλάβει το τεράστιο νησί της Δανίας στην Αρκτική για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ δήλωσε πως είπε στον Τραμπ χθες, Κυριακή, ότι οι δυνάμεις αυτές ήταν «σαφώς εκεί προκειμένου να αξιολογήσουν και να εργαστούν σχετικά με κίνδυνο από τους Ρώσους». Πρόσθεσε πως ελπίζει ότι υπάρχει τώρα «μεγάλη σαφήνεια» σχετικά με αυτό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι η προσέγγισή του θα διαφέρει από εκείνην της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει συζητήσει επιλογές απόκρισης, περιλαμβανομένης μιας δέσμης δασμών ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Αντ' αυτού, είπε, η Βρετανία θα πρέπει να εργαστεί για να αναπτύξει μια σχέση με τις ΗΠΑ η οποία είναι κρίσιμη για την ασφάλεια, τις υπηρεσίες πληροφοριών και την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, διαφωνώντας με την απειλή για δασμούς και εργαζόμενη διπλωματικά για να τους αποτρέψει.

Ο Στάρμερ είπε πως οι απειλές κινδυνεύουν να προκαλέσουν ένα «καθοδικό σπιράλ» για τη Βρετανία, σε όρους εμπορίου και αποδυνάμωσης συμμαχιών.

«Δεν θέλω να το δω αυτό να συμβαίνει», είπε, αλλά πρόσθεσε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμερίζουμε τις αρχές και τις αξίες μας. Εντελώς το αντίθετο, είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με αυτές».

Ο Στάρμερ έχει οικοδομήσει μια στέρεη σχέση με τον Τραμπ και πέρυσι τον Μάιο έγινε ο πρώτος ηγέτης που εξασφάλισε συμφωνία για τη μείωση ορισμένων δασμών.

Απαντώντας σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Τραμπ εξετάζει ειλικρινά το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, ο Στάρμερ είπε: «Πραγματικά δεν το νομίζω. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιλυθεί και θα πρέπει να επιλυθεί μέσω ψύχραιμης συζήτησης».

Η κυβέρνηση της Δανίας δεν θα εκπροσωπηθεί στο Φόρουμ του Νταβός

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Δανίας δεν θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, μετέδωσε το Bloomberg.

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η κυβέρνηση της Δανίας δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτήν την εβδομάδα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φόρουμ του Νταβός.