Στρατιωτικές φάλαγγες εισήλθαν στην πόλη της Ράκα το βράδυ της Κυριακής, όπου πλήθος κόσμου γιόρτασε στους δρόμους μέχρι αργά το βράδυ με συριακές σημαίες και πυροτεχνήματα.

Η συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή κατάπαυση του πυρός με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), αναλαμβάνοντας σχεδόν πλήρως τον έλεγχο της χώρας - αφού διέλυσε τις κουρδικές δυνάμεις που ήλεγχαν το βορειοανατολικό τμήμα της επί περισσότερο από μία δεκαετία.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι εντάσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των SDF κορυφώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καταλήγοντας τελικά σε μεγάλη προέλαση των κυβερνητικών δυνάμεων προς τα ανατολικά. Οι SDF φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό υποχώρησαν μετά τις αρχικές συγκρούσεις στην ανατολική επαρχία του Χαλεπίου.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας από την κυβέρνηση, ο ηγέτης των SDF Μαζλούμ Αμπντί την επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, λέγοντας ότι η ομάδα αποδέχθηκε τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την αποχώρησή τους από τις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ ελ-Ζορ «για να σταματήσει η αιματοχυσία».

«Θα εξηγήσουμε τους όρους της συμφωνίας στον λαό μας τις επόμενες ημέρες», είπε.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανέφερε ότι διέταξε τη διακοπή των μαχών στις γραμμές του μετώπου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Οι νέοι ηγέτες της Συρίας, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, δυσκολεύονται να επιβάλουν την εξουσία τους σε ολόκληρη τη χώρα. Τον Μάρτιο είχε επιτευχθεί μια συμφωνία που θα συγχώνευε τις SDF με τη Δαμασκό, αλλά δεν προχώρησε, καθώς και οι δύο πλευρές κατηγορούσαν η μία την άλλη για παραβίασή της.

Μετά την προέλαση, η κυβέρνηση έχει σε μεγάλο βαθμό επιβάλει τον έλεγχο στις επαρχίες Ντέιρ ελ-Ζορ και Ράκα, κρίσιμες περιοχές που τελούσαν υπό τον έλεγχο των SDF και περιλαμβάνουν πετρελαϊκά και φυσικού αερίου κοιτάσματα, φράγματα κατά μήκος του Ευφράτη και συνοριακά περάσματα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας Sana έδειξε τον πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαράα να υπογράφει τη συμφωνία. Ο Αμπντί, ο οποίος επρόκειτο να συναντηθεί με τον Σύρο πρόεδρο στη Δαμασκό, δεν εμφανίστηκε, αν και η υπογραφή του υπήρχε στο έγγραφο. Ο αλ-Σαράα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Αμπντί δεν μπορούσε να ταξιδέψει λόγω κακών καιρικών συνθηκών και ότι θα επισκεφθεί τη Δαμασκό τη Δευτέρα.

«Είναι μια νίκη για όλους τους Σύρους», δήλωσε ο αλ-Σαράα στους δημοσιογράφους στη Δαμασκό μετά την υπογραφή της συμφωνίας. «Ελπίζουμε ότι η Συρία θα τερματίσει την διχασμό και θα περάσει σε μια κατάσταση ενότητας και προόδου».

Σημειώνεται πως οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές είναι βασικοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον: Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ συναντήθηκε με τον αλ-Σαράα νωρίτερα την Κυριακή, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις σάρωναν την πόλη της Ράκα και ολόκληρη την επαρχία Ντέιρ ελ-Ζορ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμπντί συμμετείχε στη συνάντηση τηλεφωνικά.

«Αυτή η συμφωνία και η κατάπαυση του πυρός αποτελούν ένα καθοριστικό σημείο καμπής, όπου πρώην αντίπαλοι αγκαλιάζουν τη συνεργασία αντί της διαίρεσης», έγραψε ο Μπάρακ σε ανάρτησή του στο X.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη διάλυση των SDF και την ένταξη των δυνάμεών τους στον συριακό στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι θα λάβουν υψηλόβαθμες θέσεις σε κρατικούς θεσμούς.

Οι SDF θα πρέπει να παραδώσουν τις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ ελ-Ζορ – και οι δύο περιοχές με αραβική πλειοψηφία – στον συριακό στρατό και την κυβέρνηση, καθώς και τα συνοριακά τους περάσματα και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Η επαρχία Χασάκα – η καρδιά του κουρδικού πληθυσμού – αναμένεται να επιστρέψει την πολιτική της διοίκηση στη Δαμασκό, ενώ οι κουρδικές υπηρεσίες που διαχειρίζονταν φυλακές και εκτεταμένους καταυλισμούς με χιλιάδες κρατούμενους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και τις οικογένειές τους θα παραδοθούν επίσης στη Δαμασκό.

Δεν υπήρξε σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα τεθούν σε ισχύ τα διάφορα στοιχεία της συμφωνίας, αν κι αλ-Σαράα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά, ξεκινώντας με την παύση των εχθροπραξιών.

