Η επιλογή Τραμπ για τον νέο πρέσβη της ισλανδίας δεν ξεκίνησε καλά.

Χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν online αίτημα εκφράζοντας την οργή τους, για τον νέο πρέσβη της Ισλανδίας, ο οποίος φέρεται να αστειεύτηκε ότι η χώρα θα γίνει η 52η πολιτεία των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ώρες πριν από την συνάντηση κορυφαίων αξιωματούχων από τη Γροιλανδία και τη Δανία με τις ΗΠΑ με την ελπίδα να αποκρούσουν τις απειλές του Τραμπ να καταλάβει το δανέζικης κυριαρχίας νησί, το Politico ανέφερε «ο πρώην βουλευτής Μπίλι Λονγκ, υποψήφιος του Τραμπ για πρεσβευτής στην Ισλανδία, αστειεύτηκε στα μέλη της βουλής χθες το βράδυ ότι η Ισλανδία θα είναι η 52η πολιτεία και ότι αυτός θα είναι κυβερνήτης».

Η αντίδραση στην Ισλανδία ήταν άμεση. Σε δήλωσή του προς τον Guardian, το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας δήλωσε ότι επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ για διευκρινίσεις. «Το υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ισλανδία για να επαληθεύσει την αλήθεια των φερόμενων σχολίων», ανέφερε.

Χιλιάδες Ισλανδοί κάλεσαν με αίτησή τους την υπουργό Εξωτερικών της χώρας, να απορρίψει τον Λονγκ ως τον νέο Αμερικανό πρέσβη γράφοντας πως «αυτά τα λόγια, που είπε ο Μπίλι Λονγκ, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ορίσει πρέσβη στην Ισλανδία, μπορεί να ειπώθηκαν ως αστείο, ωστόσο, είναι προσβλητικά για την Ισλανδία και τον ισλανδικό λαό, που έπρεπε να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και ήταν πάντα φίλοι των ΗΠΑ».

Μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξή της online αίτησης, περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι την υπέγραψαν, υποστηρίζοντας την έκκληση προς τις ΗΠΑ να «ορίσουν ένα άλλο άτομο που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό για την Ισλανδία και τον ισλανδικό λαό».

Την Τετάρτη, ο Λονγκ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλια σε συνέντευξη με την Arctic Today, μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα που καλύπτει την περιοχή. Το Μέσο ανέφερε ότι τα σχόλια έγιναν ως αστείο, την ώρα που άλλοι εκείνοι την ώρα αστειεύονταν για τον Τζεφ Λάντρι, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ στις ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

«Δεν υπήρχε τίποτα σοβαρό σε αυτό, ήμουν με κάποιους ανθρώπους και αστειεύονταν για τον Τζεφ Λάντρι ως κυβερνήτη της Γροιλανδίας και άρχισαν να αστειεύονται για μένα και αν κάποιος προσβλήθηκε από αυτό, τότε ζητώ συγγνώμη», ανέφερε ο Λονγκ σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Ζητώ συγγνώμη και αυτό είναι το μόνο μου σχόλιο, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον λαό της Ισλανδίας και ζητώ συγγνώμη που το πήραν έτσι. Ήμουν με μια ομάδα φίλων και δεν υπήρχε τίποτα σοβαρό σε αυτό», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, ο Σίγκμαρ Γκούντμουντσον, βουλευτής της Ισλανδίας, του οποίου το κεντρώο κόμμα των Φιλελευθέρων Μεταρρυθμίσεων συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό της χώρας, περιέγραψε τα σχόλια ως «όχι ιδιαίτερα αστεία» δεδομένων των εντάσεων για τη Γροιλανδία.

«Είναι αυτονόητο ότι αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό για μια μικρή χώρα όπως η Ισλανδία», δήλωσε στην ισλανδική εφημερίδα Morgunblaðið. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα επιχειρήματα ασφαλείας που επικαλούνται οι Αμερικανοί σχετικά με τη Γροιλανδία ισχύουν και για την Ισλανδία. Πρόκειται για την τοποθεσία αυτών των δύο νησιών».

Χαρακτήρισε τα σχόλια ως ένδειξη της αυξανόμενης ασέβειας των ΗΠΑ απέναντι στην κυριαρχία των μικρών κρατών. «Οι Ισλανδοί πρέπει επίσης να έχουν το θάρρος, παρά τις πολύ φιλικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ, κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ, να συζητήσουν πού και πώς εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντά μας στον τομέα της ασφάλειας σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο».

Με πληροφορίες του Guardian