Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επίσης ανέφερε πως το «Λίνκολν» πλέει προς την περιοχή.

Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν χθες αμερικανικά ΜΜΕ.

Το Fox News, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς την περιοχή, όπου αναμένεται να έχει φθάσει σε περίπου μια εβδομάδα. Επιπλέον οπλικά συστήματα και αμυντικός εξοπλισμός, ιδίως στοιχεία αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, αναμένεται να ακολουθήσουν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επισήμως την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου στην περιοχή ευθύνης του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο προειδοποίησαν κατά της ανάληψης στρατιωτικής δράσης

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή μετά τις απειλές του στο Ιράν, με φόντο τη σκληρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων από τα τέλη Δεκεμβρίου, παρότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, αραβικά κράτη-και ακόμη και το Ισραήλ-ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει.

Τα αραβικά κράτη σύμμαχοι της Ουάσινγκτον φοβούνται μήπως αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν διαταράξουν τη διακίνηση του πετρελαίου μέσω του Στενού του Ομάν, του διαύλου στην είσοδο του Περσικού Κόλπου που χωρίζει το Ιράν από τους άραβες γείτονές του και μέσω του οποίου διακινείται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων παραδόσεων πετρελαίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Οι μοναρχίες του Κόλπου φοβούνται ότι οι συνέπειες μίας κλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα είναι εις βάρος και της δικής τους ασφάλειας, σύμφωνα με τους New York Times.