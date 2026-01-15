Παραγωγική χαρακτηρίστηκε από την πλευρά των ΗΠΑ η συνάντηση Αμερικάνων αξιωματούχων με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Παρά το γεγονός ότι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Δανία, αναπτύσσουν στρατεύματα στη Γροιλανδία, η στάση του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανεπηρέαστη.

«Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου και αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του να αποκτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τις τελευταίες μέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καθημερινές συναντήσεις με εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το φλέγον ζήτημα της Γροιλανδίας εγείρει ανησυχίες τόσο για τη συνοχή της Συμμαχίας όσο και για την γεωπολιτική κατάσταση στη Βόρεια Ευρώπη.