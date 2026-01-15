Οι ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν μια επίδειξη αλληλεγγύης σε μια άνευ προηγουμένου περίοδο έντασης εντός του ΝΑΤΟ.

Αρκετά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ - μεταξύ αυτών Γερμανία και Γαλλία - στέλνουν στρατεύματα στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις απειλές του για βίαιη προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής.

Οι δηλώσεις του Τραμπ δοκιμάζουν το ΝΑΤΟ, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο μέλος του.

Η Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, προειδοποίησε ότι τυχόν επίθεση στο αρκτικό νησί θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ και ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία εκεί, «σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν επιβεβαιώσει ότι θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία αυτή την εβδομάδα για κοινή άσκηση με τις δανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο Καναδάς και η Γαλλία έχουν επίσης δηλώσει ότι σχεδιάζουν να ανοίξουν προξενεία στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, τις επόμενες εβδομάδες.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τις χώρες του ΝΑΤΟ να στέλνουν στρατεύματα για εκπαίδευση σε άλλες χώρες της Συμμαχίας. Μάλιστα, εδώ και χρόνια οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, πιέζουν για ενίσχυση των κοινών ασκήσεων στον Αρκτικό Κύκλο. Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 150 στρατιώτες στη διαστημική βάση Pituffik στη βορειοδυτική Γροιλανδία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν μια επίδειξη αλληλεγγύης σε μια άνευ προηγουμένου περίοδο έντασης εντός του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα τις φιλοδοξίες του η Γροιλανδία να γίνουν μέρος των ΗΠΑ, ακόμη και με τη βία, αν χρειαστεί.

Σε δήλωση την Τετάρτη, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα στείλει μια «ομάδα αναγνώρισης» 13 στρατιωτικών στη Γροιλανδία σήμερα Πέμπτη για «αποστολή εξερεύνησης» μαζί με άλλες χώρες-εταίρους, κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας.

Η Σουηδία έστειλε επίσης έναν αδιευκρίνιστο αριθμό στρατιωτών στη Γροιλανδία την Τετάρτη κατόπιν αιτήματος της Δανίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον στο X.

Οι συμμαχικές χώρες θα συμμετάσχουν σε κοινή άσκηση με την ονομασία «Operation Arctic Endurance».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι και η Γαλλία θα συμμετάσχει στην άσκηση. «Οι πρώτες γαλλικές στρατιωτικές μονάδες έχουν ήδη ξεκινήσει. Άλλες θα ακολουθήσουν», έγραψε στο X.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2011578747791819017?s=20}

Η Νορβηγία στέλνει επίσης δύο μέλη του προσωπικού άμυνας στη Γροιλανδία, όπως επιβεβαίωσε στο CNN εκπρόσωπος του νορβηγικού υπουργείου Άμυνας.

Το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είναι μια μακροχρόνια στρατιωτική συμμαχία μεταξύ 30 ευρωπαϊκών κρατών, των ΗΠΑ και του Καναδά.

Βασίζεται στην αρχή ότι μια επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους πρέπει να θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, γεγονός που καθιστά τις απειλές των ΗΠΑ εναντίον της Γροιλανδίας - η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ μέσω της σύνδεσής της με τη Δανία - επικίνδυνες.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας χαρακτήρισε μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Γροιλανδίας «εντελώς υποθετική».

«Είναι απίθανο ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τρουλς Λουντ Πόουλσεν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Συναντήσεις με αξιωματούχους του Τραμπ

Η είδηση για την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία ήρθε την Τετάρτη, όταν αξιωματούχοι της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «οτιδήποτε λιγότερο» από τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, θα είναι «απαράδεκτο».

«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ νωρίς την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα ωφελήσει και το ΝΑΤΟ.

Η Δανία και οι ΗΠΑ έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» για το μέλλον της Γροιλανδίας, δήλωσε χθες ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, στο τέλος της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Ο (Αμερικανός) πρόεδρος εξέφρασε σαφώς την άποψή του, και εμείς έχουμε διαφορετική θέση», τόνισε. «Ως εκ τούτου εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία, αλλά αποδεχόμαστε επίσης ότι διαφωνούμε», δήλωσε, ανακοινώνοντας τη σύσταση «ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για να μελετήσει εάν μπορούμε να βρούμε έναν κοινό δρόμο για να προχωρήσουμε».

«Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) διατηρεί την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. «Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε την αμερικανική θέση», δήλωσε ο Δανός υπουργός. Δεν θα δεχτούμε ποτέ οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία.

Η Δανία θέλει να «εργαστεί σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά αυτό πρέπει, ασφαλώς, να είναι μια συνεργασία που θα διέπεται από σεβασμό», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNN