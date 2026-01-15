Σάλος στην Τουρκία ύστερα από τη σύλληψη της πρώην διεθνούς αθλήτριας βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν.

Σε επιχείρηση που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτκών της Τουρκίας συνελήφθησαν 18 ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών, ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις αρχές και η πρώην αθλήτρια Ντεριά Τσαϊργκάν.

Η Τσαϊργκάν, η οποία είναι ένα γνωστό δημόσιο πρόσωπο στη Τουρκία, φημολογείται ότι είναι η εξωσυζυγική σχέση του φυλακισμένου δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης και πολιτικού αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου,

Η Ραμπιά Καρατζά, μια influencer που συνελήφθη κατά την έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών και πλέον συνεργάζεται με τις αρχές ως πληροφοριοδότης, φέρεται να έχει καταθέσει ότι υπήρξε εξωσυζυγική σχέση μεταξύ του Ιμάμογλου και της Τσαϊργκάν.

{https://www.instagram.com/derya.cayirgan/?utm_source=ig_embed}

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είδηση της σύλληψης της Ντεριά Τσαϊργκάν έρχεται ανήμερα (15/01) της δίκης του Εκρέμ Ιμάμογλου για το πλαστό πτυχίο του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι δήλωσε στη κατάθεσή της

Στην κατάθεσή της, η Τσαϊργκάν αρνήθηκε ότι έχει σχέση με τον Ιμάμογλου και ανέφερε ότι τον έχει συναντήσει τρεις – τέσσερις φορές.

Όπως είπε, η πρώτη φορά που τον συνάντησε ήταν στην πλατεία Ταξίμ κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή το 2020 ή το 2021, όπου του συστήθηκε ως παίκτρια της εθνικής ομάδας βόλεϊ της Τουρκίας και της Γαλατασαράι.

{https://www.instagram.com/p/B-M_jP0Akko/}

Ανέφερε, σύμφωνα με τη Sabah, «ότι μετά από μια σύντομη συνομιλία, εξέφρασε την επιθυμία της να επισκεφθεί τον Ιμάμογλου στο γραφείο του και ότι ένα άτομο που τον συνόδευε τής έδωσε τον αριθμό επικοινωνίας του».

Ακόμα δήλωσε ότι επισκέφθηκε τον Ιμάμογλου μετά από ραντεβού στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Σχεδιασμού της Κωνσταντινούπολης (ΙPA) το 2022-2023.

{https://www.instagram.com/p/CJTKr13gh4g/?img_index=1}