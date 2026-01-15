Τα χνουδωτά κουκλάκια Labubu έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή παγκοσμίως, με την Pop Mart να εξελίσσεται σε σημαντικό λιανοπωλητή παιχνιδιών.

Μια οργάνωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων ισχυρίζεται ότι εντόπισε στοιχεία εκμετάλλευσης σε ένα κινεζικό εργοστάσιο που κατασκευάζει τα δημοφιλή κουκλάκια Labubu.

Η China Labor Watch (CLW), μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι η έρευνά της διαπίστωσε πως ένας από τους προμηθευτές της Pop Mart ανάγκαζε τους εργαζόμενους να κάνουν υπερβολικές υπερωρίες και να υπογράφουν κενές ή ημιτελείς συμβάσεις, ενώ αρνιόταν να τους παρέχει άδεια με αποδοχές.

Η Pop Mart δήλωσε στο BBC ότι εξετάζει τους ισχυρισμούς και τόνισε πως - εφόσον οι καταγγελίες αποδειχθούν αληθείς - θα απαιτήσει «αποφασιστικά» από τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα παιχνίδια της να διορθώσουν τις πρακτικές τους. Η Pop Mart πρόσθεσε ότι διεξάγει τακτικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ετήσιων ανεξάρτητων ελέγχων από διεθνώς αναγνωρισμένους επιθεωρητές.

Η CLW ανέφερε στην έκθεσή της ότι πραγματοποίησε εις βάθος έρευνα για τον κατασκευαστή των Labubu, την Shunjia Toys Co Ltd, στην νότια κινεζική επαρχία Guangdong. Πιο συγκεκριμένα, σημειώσε πως οι ερευνητές της πραγματοποίησαν 51 προσωπικές συνεντεύξεις με εργαζόμενους του εργοστασίου για να συζητήσουν θέματα πρόσληψης, συμβάσεων και συνθηκών εργασίας.

Το εργοστάσιο αποτελεί «βασική μονάδα παραγωγής» των παιχνιδιών της Pop Mart και απασχολούσε περισσότερους από 4.500 εργαζόμενους, σύμφωνα με την CLW.

Η οργάνωση εντόπισε εργασιακά ζητήματα στο εργοστάσιο της Shunjia Toys Co Ltd στο Xinfeng, όπως υπερωρίες που παραβιάζουν τη νομοθεσία, ασαφείς πρακτικές συμβάσεων και έλλειψη εκπαίδευσης και προστασίας.

Δεν εντοπίστηκε παιδική εργασία στο εργοστάσιο, αλλά απασχολούνταν εργαζόμενοι 16 ετών, οι οποίοι υπόκειντο στις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους ενήλικες, χωρίς την ειδική φροντίδα που απαιτείται από το κινεζικό δίκαιο.

Η οργάνωση κάλεσε την Pop Mart να λάβει «άμεσα μέτρα» για την αντιμετώπιση των ζητημάτων στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Η ΜΚΟ τόνισε ότι η εταιρεία θα πρέπει να αποζημιώσει τους εργαζόμενους που επλήγησαν και να διασφαλίσει ότι η γραμμή παραγωγής της συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για τα εργασιακά και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα εργασίας.

Σημειώνεται πως τέτοιες εγκαταστάσεις, που ονομάζονται Original Equipment Manufacturers (OEM), κατασκευάζουν προϊόντα σύμφωνα με τις τιμές και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής που ορίζει ο πελάτης. «Ως αποτέλεσμα, οι εργασιακές συνθήκες σε αυτές τις εγκαταστάσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές της μάρκας», αναφέρει η CLW.