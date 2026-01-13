Το νέο αυτό νμοσχέδιο είναι απάντηση σε ένα άλλο Ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε τη Δευτέρα και το οποίο εξουσιοδοτεί τον Τραμπ να «λάβει τα απαραίτητα μέτρα» για να αποκτήσει την ελεγχόμενη από τη Δανία, Γροιλανδία.

Ένας Δημοκρατικός στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταθέτει νομοθεσία που μμπορεί να εμποδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του είτε να αγοράσει τη Γροιλανδία είτε να την καταλάβει με τη βία, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Το νέο αυτό νμοσχέδιο είναι απάντηση σε ένα άλλο Ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε τη Δευτέρα και το οποίο εξουσιοδοτεί τον Τραμπ να «λάβει τα απαραίτητα μέτρα» για να αποκτήσει την ελεγχόμενη από τη Δανία, Γροιλανδία.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει ανοιχτά τις τελευταίες εβδομάδες για την πιθανότητα απόκτησης της Γροιλανδίας, την οποία τόσο οι Δανοί όσο και οι Γροιλανδοί αξιωματούχοι έχουν επιμείνει ότι δεν είναι προς πώληση. Την Τρίτη σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας και η Δανή ομόλογός του επανέλαβαν ότι η Γροιλανδία δεν είανι προς πώληση.

Η Γροιλανδία «επιλέγει τη Δανία αντί των ΗΠΑ», είπε ο πρωθυπουργός Γιανς - Φρέντρικ Νίλσεν. «Πρέπει να είναι σαφές» ότι η Γροιλανδία δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ, τόνισε και επανέλαβε ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται. «Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές σε όλους: Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν θέλει να κυβερνάται από τις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ. Επιλέγουμε τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα, η οποία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας» διαμήνυσε, χαρακτηριστικά.

Και τα δύο νομοσχέδια είναι εξαιρετικά αδύναμα ωστόσο, Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν επίσης αντιταχθεί στην υπόδειξη του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ μπορεί να προσπαθήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία στρατιωτικά.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια, Τζίμι Γκόμεζ κατέθεσε τον «Νόμο για την Προστασία της Κυριαρχίας της Γροιλανδίας», ένα νομοσχέδιο τριών σελίδων που θα εμποδίζει τη χρήση ομοσπονδιακών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των φιλοδοξιών του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Το νομοσχέδιο απαγορεύει τη χρήση κεφαλαίων για τη διευκόλυνση «της εισβολής, προσάρτησης, αγοράς ή άλλης μορφής απόκτησης της Γροιλανδίας» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Εμποδίζει επίσης, τη χρηματοδότηση μιας αύξησης των αμερικανικών στρατευμάτων στο νησί ή εκστρατειών δημόσιας επιρροής που στοχεύουν στην πεποίθηση του λαού της Γροιλανδίας να υποστηρίξει μια κατάληψη από τις ΗΠΑ.

Μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα νωρίτερα αυτόν τον μήνα που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ άρχισε να προωθεί περισσότερες διεθνείς εισβολές. Έχει υπονοήσει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επέμβουν περαιτέρω στρατιωτικά στη Βενεζουέλα και στη Γροιλανδία, την Κολομβία, το Μεξικό και την Κούβα.

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές έχουν αντιταχθεί σθεναρά στις περισσότερες από αυτές τις προτάσεις, με πολλούς να σημειώνουν ότι η Γροιλανδία, ως δανέζικο έδαφος, προστατεύεται από το Άρθρο 5 του χάρτη του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες του Axios