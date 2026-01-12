Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την προσάρτηση ή απόκτηση της Γροιλανδίας με άλλο τρόπο.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ράντι Φάιν κατέθεσε νομοσχέδιο για την προσάρτησή της και την αναγνώρισή της ως πολιτεία.

Στόχος του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η «εξασφάλιση των στρατηγικών εθνικών συμφερόντων» των ΗΠΑ στην Αρκτική και την «αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών» που θέτουν η Κίνα και η Ρωσία.

«Η Γροιλανδία δεν είναι ένα μακρινό φυλάκιο που έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε», αλλά κάτι που έχει «ζωτική σημασία» για την εθνική ασφάλεια, υποστήριξε ο βουλευτής της Φλόριντα. «Όποιος ελέγχει τη Γροιλανδία, ελέγχει βασικές θαλάσσιες οδούς της Αρκτικής και την αρχιτεκτονική ασφαλείας που προστατεύει τις ΗΠΑ. Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει αυτό το μέλλον στα χέρια καθεστώτων που περιφρονούν τις αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας», συμπλήρωσε.

Ο Ράντι Φάιν (δεξιά, Φωτ.: AP)

Το νομοσχέδιο περί «Προσάρτησης και πολιτειακού καθεστώτος της Γροιλανδίας» εξουσιοδοτεί τον Αμερικανό πρόεδρο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ άλλων «επιδιώκοντας διαπραγματεύσεις» με τη Δανία, με στόχο «την προσάρτηση ή την απόκτηση με άλλο τρόπο της Γροιλανδίας» ως έδαφος των ΗΠΑ.

Έπειτα από αυτό, το νομοσχέδιο απαιτεί από τον Ντόναλντ Τραμπ να υποβάλει πλήρη αναφορά στο Κογκρέσο στην οποία θα περιγράφει τις αλλαγές οι οποίες απαιτούνται στην ομοσπονδιακή νομοθεσία, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία με την οποία θα εγκριθεί από το Σώμα το πολιτειακό καθεστώς της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιό του «θα προστατεύσει την πατρίδα μας, θα διασφαλίσει το οικονομικό μέλλον μας και ότι η Αμερική- όχι η Κίνα ή η Ρωσία- θα ορίζει τους κανόνες στην Αρκτική».

{https://x.com/RepFine/status/2010788441114689726}