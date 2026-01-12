Λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία, μια κίνηση που η Δανία προειδοποίησε ότι θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε επιμένει ότι τίποτα δεν θα συμβεί.

Ο γ.γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δεν φαίνεται να ανησυχεί για τις απειλές Τραμπ κατά της Γροιλανδίας. Το αντίθετο μάλιστα. Εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός σε δηλώσεις του από το Ζάγκρεμπ τη Δευτέρα.

Λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία, μια κίνηση που η Δανία προειδοποίησε ότι θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε επιμένει ότι τίποτα δεν θα συμβεί.

Το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται «σε καμία κρίση», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ζάγκρεμπ, αγνοώντας την αντιπαράθεση και λέγοντας πως «Νομίζω ότι εργαζόμαστε πραγματικά προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ «μπορεί» να χρειαστεί να επιλέξουν μεταξύ της κατάληψης της Γροιλανδίας και της διατήρησης του ΝΑΤΟ άθικτου, ως έχει, σηματοδοτώντας την τελευταία κλιμάκωση της μακροχρόνιας εκστρατείας του για την κατάληψη του νησιού. Ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι «αυτό που πιστεύω ότι είναι ψυχολογικά απαραίτητο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η πολεμοχαρής ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ έχει θέσει τη συμμαχία στο χείλος μιας υπαρξιακής κρίσης, με την προοπτική μιας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ. Ο επικεφαλής άμυνας τηςΕΕ Άντριους Κουμπίλιους επανέλαβε τη Δευτέρα αυτές τις ανησυχίες.Οποιαδήποτε στρατιωτική κατάληψη θα ήταν «το τέλος του ΝΑΤΟ», είπε, και θα είχε «πολύ βαθύ αρνητικό αντίκτυπο στις διατλαντικές μας σχέσεις».

Παράλληλα με τα κοιτάσματα πετρελαίου και κρίσιμων ορυκτών, ο Τραμπ έχει προηγουμένως αναφέρει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοίων, που βρίσκονται κοντά στη Γροιλανδία οδηγούν στην ανάγκη των ΗΠΑ να ελέγξουν το νησί.

Οι ειδικοί και οι εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους ισχυρισμούς. Αλλά ο Ρούτε είπε ότι υπάρχει «κίνδυνος οι Ρώσοι και οι Κινέζοι να είναι πιο δραστήριοι» σε περιφερειακό επίπεδο, ακολουθώντας κατά γράμμα για ακόμα μια φορά τη ρητορική Τραμπ.

«Όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν στη σημασία της Αρκτικής και της ασφάλειάς της», είπε, «και αυτή τη στιγμή συζητάμε για το πώς να διασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε πρακτική συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις».

Την περασμένη εβδομάδα, οι χώρες του ΝΑΤΟ ζήτησαν από την συμμαχία να εξετάσει επιλογές για την ασφάλεια της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς περισσότερων στρατιωτικών μέσων στην περιοχή και της διεξαγωγής περισσότερων στρατιωτικών ασκήσεων στη Γροιλανδία. Η Βρετανία και η Γερμανία φέρονται να βρίσκονται σε συνομιλίες για την αποστολή στρατευμάτων στο αυτοδιοικούμενο δανέζικο έδαφος σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η περιοχή «θα αυξήσει τις προσπάθειές της ώστε να διασφαλίσει ότι η άμυνα της Γροιλανδίας θα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ».

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, μιλώντας με τον Ρούτε, δήλωσε ότι «οι σύμμαχοι πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του μεγαλύτερου μέλους του ΝΑΤΟ».

Αλλά ο Ρούτε επαίνεσε ξανά τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ ενθαρρύνοντάς μας όλους να ξοδέψουμε περισσότερα για να το εξισορροπήσουμε αυτό», είπε, αναφερόμενος στον στόχο της συμμαχίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, που συμφωνήθηκε πέρυσι μετά από έντονες πιέσεις από τον Τραμπ. «Ως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο ρόλος μου είναι να διασφαλίσω ότι ολόκληρη η συμμαχία είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής», είπε.

Το ΝΑΤΟ έχει επιβιώσει στο παρελθόν από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το 1974, μια σειρά από ναυτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Βρετανίας και Ισλανδίας για τον μπακαλιάρο και αρκετές εδαφικές διαμάχες στο Αιγαίο Πέλαγος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που κορυφώθηκαν το 1987, αναφέρει το Politico. Αλλά μια άμεση επίθεση από το μεγαλύτερο και πιο καλά οπλισμένο μέλος του εναντίον ενός άλλου θα ήταν πρωτοφανής.

«Καμία διάταξη στην ιδρυτική συνθήκη της συμμαχίας του 1949 δεν προβλέπει επίθεση σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ από έναν άλλο», δήλωσε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. Αυτό θα σήμαινε «το τέλος της συμμαχίας», πρόσθεσε και αυτός.

Με πληροφορίες του Politico