Κοινή συνέντευξη Τύπου έδωσαν οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας εν μέσω έντονων πιέσεων από τις ΗΠΑ.

Η Γροιλανδία «επιλέγει τη Δανία αντί των ΗΠΑ», είπε ο πρωθυπουργός Γιανς - Φρέντρικ Νίλσεν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την Δανή ομόλογό του Μέτε Φρέντρικσεν.

«Πρέπει να είναι σαφές» ότι η Γροιλανδία δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ, τόνισε και επανέλαβε ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

«Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές σε όλους: Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν θέλει να κυβερνάται από τις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ. Επιλέγουμε τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα, η οποία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας.

Πριν τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, τον λόγο είχε η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντρικσεν η οποία έκανε λόγο για «απαράδεκτη πίεση» από τον στενότερο σύμμαχό της, τις ΗΠΑ, για τη Γροιλανδία, και προειδοποίησε ότι «το πιο δύσκολο κομμάτι είναι μπροστά μας».

Σύμφωνα με την Politiken, ξεκινώντας την ομιλία της η Φρέντρικσεν είπε ότι«δεν ήταν εύκολο» για τη Δανία να «αντισταθεί στην εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας» και επισήμανε ότι διακυβεύεται «κάτι πιο θεμελιώδες», καθώς η Δανία αντιμετωπίζει την ανάγκη να υπερασπιστεί τις αρχές της «μη δυνατότητας αλλαγής συνόρων με τη βία ή της αγοράς ενός άλλου λαού, και των μικρών χωρών που δεν χρειάζεται να φοβούνται τις μεγάλες χώρες».

Τόνισε ότι η Δανία «δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: Η Γροιλανδία δεν πωλείται» και πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως το ΝΑΤΟ πρέπει να «υπερασπιστεί τη Γροιλανδία όσο (θα υπερασπιζόταν) και κάθε άλλο χιλιοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Στο ερώτημα τι μπορεί να προσφέρει η Δανία στις ΗΠΑ, η πρωθυπουργός επισήμανε τη μακρά ιστορία συμμαχιών μεταξύ των δύο χωρών και σημείωσε ότι η κατάσταση έχει αντίκτυπο στον πληθυσμό της Γροιλανδίας, προκαλώντας περιττή αβεβαιότητα, «κάτι που είναι από μόνο του απαράδεκτο, επειδή η Γροιλανδία δεν επιδίωξε ποτέ να συγκρουστεί με κανέναν».

Υπερασπίστηκε επίσης την απόφασή της να μην συμμετάσχει προσωπικά στις συνομιλίες, λέγοντας ότι συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ να διεξαχθούν σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και αυτό δεν αλλάζει παρά την προφανή απόφαση του Τζει Ντι Βανς να συμμετάσχει στη συνάντηση στη Γροιλανδία.

«Στεκόμαστε μαζί με το Βασίλειο της Δανίας. Γι' αυτό μπαίνουμε στην αίθουσα μαζί, φεύγουμε μαζί και μιλάμε μαζί με τους Αμερικανούς» είπε κλείνοντας ο Νίλσεν, τονίζοντας επανειλημμένα πως τη Γροιλανδία δεν μπορεί να την αγοράσει κανείς και το μέλλον της πρέπει να αποφασιστεί από τους κατοίκους της Γροιλανδίας.

