Επίθεση δέχτηκαν δύο ελληνόκτητα τάνκερ κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Δύο τανκερς που περίμεναν για φόρτωση στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν επίθεση από drones την Τρίτη.

Όπως σημειώνει το τηλεγράφημα του Reuters, το δεξαμενόπλοιο «Delta Harmony» διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Delta Tankers. Αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil και για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν χτυπήθηκε από έναερια ή θαλάσσια drones.

Το δεξαμενόπλοιο «Matilda», που επίσης δέχτηκε επίθεση από τα drones, διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Karachaganak.

Σύμφωνα με αναφορές, το «Delta Harmony» εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση, ενώ και το «Matilda» πλέει αυτοδύναμο.