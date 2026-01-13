Οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να εξαπολύει πλήγματα σε σειρά δεξαμενόπλοιων συνδεδεμένων με τη Ρωσία.

Επίθεση δέχτηκαν το πρωί της Τρίτης δύο ελληνόκτητα τανκερς που περίμεναν για φόρτωση στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, επίθεση δέχτηκαν το δεξαμενόπλοιο «Delta Harmony», που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Delta Tankers του εφοπλιστή Διαμαντή Διαμαντίδη, και το δεξαμενόπλοιο «Matilda», που διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris, συμφερόντων Νικόλα Μαρτίνου.

Όπως έγινε γνωστό το «Delta Harmony», αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil όταν δέχθηκε επίθεση - η οποία οδήγησε σε φωτιά που κατασβέστηκα άμεσα χωρίς να προκαλέσει προβλήματα.

Αξιωματούχος της Thenamaris επιβεβαίωσε ότι το Matilda χτυπήθηκε από δύο drones ενώ βρισκόταν σε κατάσταση έρματος, 30 μίλια ανοιχτά του τερματικού του CPC.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές στο κατάστρωμα, οι οποίες είναι πλήρως επισκευάσιμες. Το πλοίο, όντας αξιόπλοο, απομακρύνεται πλέον από την περιοχή», δήλωσε αξιωματούχος της εταιρείας.

Τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στον CPC, την κύρια εξαγωγική οδό για το πετρέλαιο του Καζακστάν αλλά είχαν απομακρυνθεί προσωρινά για να περιμένουν τη σειρά τους να παραλάβουν τα φορτία, όπως ανέφεραν πηγές που ζήτησαν την ανωνυμία τους.

Το τελευταίο ενάμιση μήνα η κρίση στη ναυσιπλοΐα της Μαύρης Θάλασσας εντείνεται, καθώς ουκρανικά drones στοχεύουν δεξαμενόπλοια που σχετίζονται με ρωσικά συμφέροντα, ενώ η Μόσχα απαντά με επιθέσεις σε εμπορικά σκάφη.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές καζακικού πετρελαίου καταγράφουν κάμψη, με τις φορτώσεις να επηρεάζονται από ένα «κοκτέιλ» τεχνικών εργασιών, δυσμενών καιρικών φαινομένων και επιδρομών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.