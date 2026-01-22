«Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση», τόνισε ο Μακρόν μετά το ρεσάλτο στο τάνκερ.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό έκανε «ρεσάλτο» σε τάνκερ που προερχόταν από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι το Παρίσι δεν θα ανεχθεί καμία παραβίαση.

Η επιχείρηση έγινε στη Μεσόγειο, στη θάλασσα του Αλμποράν, το πρωί της Πέμπτης, όταν το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας επιβιβάστηκε στο τάνκερ GRINCH, στο οποίο έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις και ήταν ύποπτο ότι έφερε ψευδή σημαία. Το πλοίο προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας.

«Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση», τόνισε ο Μακρόν σε ανάρτηση. Η επιχείρηση έγινε με την υποστήριξη «αρκετών συμμάχων μας» και ήταν «αυστηρά συμμορφωμένη με τη Συνθήκη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα, ενώ το τάνκερ εξετράπη της πορείας του. «Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων», υπογράμμισε ο Μακρόν.

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι δραστηριότητες του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του πόλεμου επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2014341199507706242}

Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ανάρτησαν φωτογραφίες από την επιχείρηση.

{https://x.com/FrenchForces/status/2014337393373925577}