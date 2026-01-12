Σε αναλογία προς τον πληθυσμό, τα υψηλότερα ποσοστά Ουκρανών με δικαίωμα προσωρινής προστασίας ανά χίλιους κατοίκους καταγράφηκαν στην Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβακία.

Στις 30 Νοεμβρίου 2025, συνολικά 4,33 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών που διέφυγαν από την Ουκρανία τελούσαν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε σύγκριση με το τέλος Οκτωβρίου 2025, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 30.615 άτομα, σημειώνοντας άνοδο 0,7%, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στα συστήματα υποδοχής των κρατών-μελών.

Τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων φιλοξενούσαν η Γερμανία με 1.241.000 άτομα, που αντιστοιχούν στο 28,7% του συνόλου της ΕΕ, η Πολωνία με 968.750 άτομα ή 22,4%, και η Τσεχία με 392.670 άτομα, ποσοστό 9,1%. Από τις 26 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, αύξηση στον αριθμό των ατόμων υπό προσωρινή προστασία καταγράφηκε σε 21, με τις μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις να εντοπίζονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε σε πέντε χώρες, με εντονότερη στη Γαλλία και τη Λιθουανία.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο μηνιαίος αριθμός νέων αποφάσεων χορήγησης προσωρινής προστασίας στην ΕΕ ανήλθε σε 53.735, καταγράφοντας πτώση 32,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο και 27,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί επιστροφή σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα πριν από το ουκρανικό κυβερνητικό διάταγμα στα τέλη Αυγούστου 2025, το οποίο επέτρεψε σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να εγκαταλείπουν τη χώρα χωρίς περιορισμούς.

Σε αναλογία προς τον πληθυσμό, τα υψηλότερα ποσοστά δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλιους κατοίκους καταγράφηκαν στην Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, ενώ ο μέσος όρος σε επίπεδο ΕΕ διαμορφώθηκε στους 9,6 ανά χίλιους κατοίκους. Σχεδόν το σύνολο των δικαιούχων, ποσοστό άνω του 98,4%, ήταν Ουκρανοί πολίτες, με τις ενήλικες γυναίκες να αποτελούν το 43,6% του συνόλου, τους ανηλίκους το 30,7% και τους ενήλικες άνδρες το 25,7%.

Τα στοιχεία βασίζονται στην απόδοση καθεστώτος προσωρινής προστασίας σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2022/382 του Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε στις 4 Μαρτίου 2022 λόγω της μαζικής εισροής εκτοπισμένων από την Ουκρανία εξαιτίας του ρωσικού πολέμου. Στις 13 Ιουνίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση του μέτρου από τις 4 Μαρτίου 2026 έως τις 4 Μαρτίου 2027, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της προστασίας για εκατομμύρια εκτοπισμένους.