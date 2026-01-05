Η καταγγελία των 45 σελίδων, που κατατέθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόις από τους Peter Le, Charles Lynch, Dorien Baker και Derrick Wilson, επικεντρώνεται στο όνομα και την παρουσίαση του προϊόντος.

Η McDonald’s δήλωσε ότι μια ομοσπονδιακή αγωγή που ισχυρίζεται ότι παραπλάνησε εκατομμύρια πελάτες προωθώντας το McRib ως πραγματικό χοιρινό παϊδάκι «παραποιεί τα γεγονότα».

Η καταγγελία των 45 σελίδων, που κατατέθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόις από τους Peter Le, Charles Lynch, Dorien Baker και Derrick Wilson, επικεντρώνεται στο όνομα και την παρουσίαση του προϊόντος, ειδικά στον όρο «McRib» και στο μπιφτέκι σε σχήμα «παϊδάκι», το οποίο, όπως ισχυρίζονται, θα οδηγούσε έναν λογικό καταναλωτή να πιστεύει ότι το σάντουιτς περιέχει πραγματικό κρέας - παϊδάκι, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το McRib αποτελείται στην πραγματικότητα από ανασχηματισμένο χοιρινό, συνδυάζοντας κομμάτια όπως ώμο, καρδιά, συκώτι και ζεματισμένο στομάχι, κανένα από τα οποία δεν χαρακτηρίζεται ως κρέας - παϊδάκι.

Η αγωγή επικαλείται 16 νομικές αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένης απάτης, παραβίασης εγγύησης, παραβιάσεων συμβολαίου και παραβάσεων των κρατικών νόμων προστασίας καταναλωτή. Ζητά την εκπροσώπηση μιας εθνικής ομάδας καταναλωτών που αγόρασαν McRib τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μαζί με ειδικές υποκατηγορίες για την Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη, το Ιλινόις και την Ουάσιγκτον D.C.

Το McRib, που παρουσιάστηκε πανεθνικά το 1982, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα περιορισμένης διαθεσιμότητας της McDonald’s, εμφανιζόμενο και εξαφανιζόμενο από τα μενού στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα έχει ενισχύσει τον ενθουσιασμό, με τους πιστούς θαυμαστές να παρακολουθούν πότε και πού επιστρέφει.

Ένας εκπρόσωπος της McDonald’s δήλωσε στο The Independent ότι το McRib χρησιμοποιεί 100% χοιρινό χωρίς κόκαλα με σάλτσα BBQ, κρεμμύδια και τουρσί και ότι δεν περιλαμβάνονται καρδιές, συκώτι ή ζεματισμένο στομάχι.

«Αυτή η αγωγή παραποιεί τα γεγονότα και πολλοί ισχυρισμοί είναι ανακριβείς. Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων είναι στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε – γι’ αυτό δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε πραγματικά, ποιοτικά συστατικά σε όλο μας το μενού», είπε ο εκπρόσωπος.

«Το αγαπημένο μας σάντουιτς McRib φτιάχνεται με 100% χοιρινό που προέρχεται από αγρότες και προμηθευτές στις ΗΠΑ. Πάντα ήμασταν διαφανείς για τα συστατικά μας, ώστε οι πελάτες να μπορούν να κάνουν τη σωστή επιλογή για εκείνους», κατέληξε η δήλωση.

Το 2014, η McDonald’s προσέλαβε τον πρώην παρουσιαστή του «MythBusters», Grant Imahara, για να επισκεφθεί μια εγκατάσταση επεξεργασίας και να διαψεύσει φήμες σχετικά με το McRib, δείχνοντας ότι το μπιφτέκι φτιάχνεται από κιμά χοιρινού, νερό, αλάτι, δεξτρόζη και συντηρητικά, όχι πλαστικό ή όργανα ζώων.

Ωστόσο, η τρέχουσα αγωγή υποστηρίζει ότι η δημοφιλία του προϊόντος καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις σαφείς και ακριβείς περιγραφές, καθώς οι πελάτες μπορεί να είναι λιγότερο προσεκτικοί στις λεπτομέρειες των συστατικών κατά τις σύντομες περιόδους προώθησης.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η McDonald’s σκόπιμα απέκρυψε αυτή την πληροφορία από διαφημίσεις και μενού, αναγκάζοντας τους πελάτες να πληρώσουν υψηλότερη τιμή υπό ψευδείς εντυπώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του McRib Locator που επικαλείται η αγωγή, το McRib κόστιζε περισσότερο από πολλά βασικά προϊόντα του μενού, με μέση τιμή 5,63 $ τον Δεκέμβριο του 2024 και φτάνοντας μέχρι 7,89 $ σε ορισμένα καταστήματα, πάνω από τη μέση τιμή ενός Big Mac την ίδια περίοδο.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η McDonald’s γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι καταναλωτές θα παραπλανηθούν από το branding και το σχήμα του σάντουιτς, και ότι δεν αποκάλυψε την απουσία κρέατος από παϊδάκια, ενώ διέθετε αποκλειστική γνώση της σύνθεσης του προϊόντος.

Οι ενάγοντες ζητούν πιστοποίηση συλλογικής αγωγής για τους αγοραστές McRib πανεθνικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και απαιτούν αποζημίωση, επιστροφή χρημάτων και ασφαλιστικά μέτρα.

Αν το δικαστήριο προχωρήσει στην πιστοποίηση, οι καταναλωτές που αγόρασαν McRib κατά την εν λόγω περίοδο ενδέχεται να συμμετάσχουν στην αγωγή.