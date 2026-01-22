Τι αναφέρει η αγωγή του Τραμπ και η απάντηση της JPMorgan.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην JPMorgan Chase και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζέιμι Ντάιμον, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ότι έκλεισε λογαριασμούς του για πολιτικούς λόγους.

Ο δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, Αλεχάντρο Μπρίτο, κατέθεσε την αγωγή το πρωί της Πέμπτης, σε δικαστήριο του Μαϊάμι, εκ μέρους του Τραμπ και αρκετών ξενοδοχειακών επιχειρήσεών του. Ο ηγέτης των ΗΠΑ είχε προαναγγείλει από το Σαββατοκύριακο την αγωγή σε βάρος της JPMorgan επειδή έκλεισε λογαριασμούς του μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Στην αγωγή, ο δικηγόρος του Τραμπ αναφέρει ότι η τράπεζα «παραβίασε μονομερώς» τις αρχές που ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας της, και «χωρίς προειδοποίηση ή ένδικο βοήθημα έκλεισε αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς του ενάγοντος».

Η απάντηση της JPMorgan Chase

Εκπρόσωπος της JPMorgan Chase δήλωσε στο Fox News: «Παρότι λυπούμαστε που ο πρόεδρος Τραμπ μας έκανε αγωγή, πιστεύουμε ότι αυτή δεν έχει βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμά του να μας κάνει αγωγή και το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Για αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια».

Η JPMorgan Chase «δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της τράπεζας. «Κλείνουμε λογαριασμούς επειδή δημιουργούν νομικό ή ρυθμιστικό κίνδυνο για την εταιρεία. Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, αλλά συχνά οι κανόνες και οι ρυθμιστικές προσδοκίες μας οδηγούν σε αυτό. Έχουμε ζητήσει τόσο από τη σημερινή, όσο και από προηγούμενες κυβερνήσεις να αλλάξουν τους κανόνες και τους κανονισμούς που μας έφεραν σε αυτή τη θέση και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αποτρέψει την εργαλειοποίηση του τραπεζικού τομέα», πρόσθεσε.

Έβαλαν σε «μαύρη λίστα» τον Τραμπ

Ο Τραμπ είναι πελάτης της JPMorgan εδώ και δεκαετίες, ενώ ο ίδιος και οι εταιρείες που σχετίζονται με αυτόν «έχουν κάνει συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων» μέσω της τράπεζας, αναφέρει η αγωγή.

Η 19η Φεβρουαρίου 2021 ήταν η ημέρα «που άλλαξε για πάντα» τη δυναμική της σχέσης των δύο πλευρών, όταν η τράπεζα «χωρίς προειδοποίηση ή πρόκληση» ενημέρωσε τον Τραμπ και τις εταιρείες του ότι αρκετοί τραπεζικοί λογαριασμοί που ήλεγχαν «θα έκλειναν δύο μήνες αργότερα, στις 19 Απριλίου 2021», χωρίς να δοθεί εναλλακτική λύση, καθώς η απόφαση ήταν «οριστική και αδιαμφισβήτητη».

Ο δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου εκφράζει στην αγωγή τη βεβαιότητα ότι αυτή η «μονομερής» απόφαση της JPMorgan ήταν «αποτέλεσμα πολιτικών και κοινωνικών» κινήτρων και των «αβάσιμων και woke πεποιθήσεων» της JPMorgan «ότι έπρεπε να πάρει αποστάσεις από τον Τραμπ και τις συντηρητικές πολιτικές απόψεις του».

Ουσιαστικά, η JPMorgan «έκλεισε τους λογαριασμούς των εναγόντων επειδή πίστευε ότι «η πολιτική κατάσταση εκείνη τη στιγμή ευνοούσε κάτι τέτοιο», σύμφωνα με την αγωγή. «Εκτός από τη σημαντική οικονομική ζημία και τη ζημία στη φήμη τους που υπέστησαν οι ενάγοντες», η «απερίσκεπτη» απόφαση της JPMorgan «ηγείται μιας αυξανόμενης τάσης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ να κόβουν την πρόσβαση ενός καταναλωτή σε τραπεζικές υπηρεσίες εάν οι πολιτικές απόψεις του έρχονται σε αντίθεση με εκείνες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος».

Επίσης, κατηγορεί την JPMorgan και τον Τζέιμι Ντάιμον ότι «παράνομα και αδικαιολόγητα» συμπεριέλαβαν σε μαύρη λίστα τον Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της οικογένειάς του, τον Trump Organization και εταιρείες που συνδέονται μαζί του. Οι τράπεζες έχουν πρόσβαση στη λίστα και σε αυτή εντάσσονται άτομα που έχουν ιστορικό παρανόμων πράξεων και δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τραπεζικούς κανόνες, επισημαίνει η αγωγή.