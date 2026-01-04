Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν πλέον φτάσει στη Νέα Υόρκη.

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκολας Μαδούρο και την γυναίκα του προσγειώθηκε κοντά στην Αεροπορική Βάση της Εθνοφρουράς Stewart στη Νέα Υόρκη, μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας από τις αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα σήμερα το πρωί.

Ο πρόεδρος και η σύζυγός του είχαν επιβιβαστεί στο USS Iwo Jima, ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο είχε προορισμό τις ΗΠΑ.

LIVE EIKONA

{https://www.youtube.com/watch?v=SYx8Z2tXhZQ}

Κατά την άφιξή του σε αεροδρόμιο της περιοχής της Νέας Υόρκης, ο Μαδούρο θα πρέπει να μεταφερθεί με ελικόπτερο στην πόλη, όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα μεταφερθεί στις φυλακές του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως πρόσθεσαν αναμένουν ότι ο πρόεδρος θα εμφανιστεί στο δικαστήριο το συντομότερο δυνατό ή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

{https://x.com/dundarkesapli/status/2007574860541936004}

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση» στις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

{https://x.com/Mrgunsngear/status/2007584688504996088}

«Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, και οι δύο κατηγορούμενοι, παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση και συνελήφθησαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη βοήθεια του απίστευτου αμερικανικού στρατού μας», τόνισε ο Κέιν.

Η επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σχεδιαζόταν «επί μήνες» και περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

«Αυτή η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία "Absolute Resolve", ήταν προσεκτική, ακριβής και διεξήχθη κατά τις ώρες που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι στις 2 Ιανουαρίου. Ήταν το αποκορύφωμα μηνών προετοιμασίας και εκπαίδευσης», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική ηγεσία για την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων είπε ότι ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό στις 22:46 (Παρασκευή, ανατολική ώρα ΗΠΑ), 05:46 ώρα Ελλάδας, Σάββατο) να προχωρήσει με την αποστολή στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε πως η εκτέλεση της επιχείρησης αναβλήθηκε για τέσσερις μέρες λόγω καιρικών συνθηκών.