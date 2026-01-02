Στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Γάζα η Αντζελίνα Τζολί.

Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα, στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου μίλησε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Η ηθοποιός, πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, συνοδευόταν από αμερικανική αντιπροσωπεία. Στη Ράφα την υποδέχθηκαν αξιωματούχοι, ενώ δήλωσε πως ήταν τιμή της να συναντήσει εθελοντές ανθρωπιστικών οργανώσεων στο πέρασμα.

Ένα από αυτά τα άτομα είπε στην Τζολί πως «χιλιάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια» περιμένουν στο συνοριακό πέρασμα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η ηθοποιός βρέθηκε στη Ράφα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση τραυματισμένων Παλαιστινίων που έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο, αλλά και για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον ισοπεδωμένο από τον πόλεμο θύλακα.

Το πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό. Σε κοινή δήλωσή τους σήμερα, Παρασκευή, έξι χώρες- ανάμεσά τους η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία- κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα «να πιέσει το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, προκειμένου να άρει αμέσως τους περιορισμούς στην είσοδο και τη διανομή στη Γάζα προμηθειών κρίσιμης σημασίας».

