Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Νεκρή εντοπίστηκε η κόρη του διάσημου ηθοποιού του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς, σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Ήταν μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο δέχθηκε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας στις 2:52 π.μ. στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο μιας γυναίκας, ενώ παρόντες ήταν και αστυνομικοί καθώς και εκπρόσωποι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα. Πηγή ανέφερε ότι η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το προσωπικό του ξενοδοχείου και ότι έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το TMZ, σημειώνοντας ότι μετά τη διαπίστωση του θανάτου ο χώρος παραδόθηκε στην αστυνομία για περαιτέρω έρευνα. Η Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν στην αναφορά για νεκρό άτομο λίγο μετά τις 3:00 π.μ., ενώ η Ιατροδικαστική Υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.

Η Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλεα Κλάφλεϊ. Είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο σε νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας το 2002 στην ταινία Men in Black II, ενώ εμφανίστηκε και σε επεισόδιο της σειράς One Tree Hill καθώς και στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada, σε σκηνοθεσία του πατέρα της.

Αν και δεν συνέχισε την καριέρα της στην υποκριτική, συνόδευε κατά καιρούς τον πατέρα της σε επίσημες εμφανίσεις και κινηματογραφικές εκδηλώσεις.

Μέχρι στιγμής, ο Τόμι Λι Τζόουνς δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση για την απώλεια της κόρης του.