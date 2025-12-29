Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε ότι για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας.

Πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Συγκεκριμένα, είπε ότι το προσχέδιο προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια. Ο ίδιος είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Δεν έχουν επιλυθεί Ντονμπάς και Ζαπορίζια

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο έλεγχος επί της περιφέρειας Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και του υπό ρωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια συνεχίζει να είναι ένα ζήτημα που δεν έχει επιλυθεί στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων μετά από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ανέφερε ότι οι συνομιλίες για μια ελεύθερη οικονομική ζώνη στο Ντονμπάς συνεχίζονται, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ουκρανικό λαό, και ότι το προβλεπόμενο πακέτο ευημερίας για τη μεταπολεμική Ουκρανία περιλαμβάνει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ.