Τουλάχιστον πέντε μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή το βράδυ οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια εβδομάδα μετά την επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και διερμηνέα τους στην περιοχή της Παλμύρας.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι πέντε θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ (ανατολικά).

Υπενθυμίζεται πως ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή (μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον, 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η «εκδίκηση» των ΗΠΑ στη Συρία

Πρόκειται για «άμεση ανταπόδοση» και για «εκδίκηση», μετά την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο αμερικανούς στρατιωτικούς και διερμηνέα στη Συρία, συνέχισε και πρόσθεσε: «Σήμερα καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας. Πολλούς από δαύτους. Και θα συνεχίσουμε».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε από την πλευρά του «μαζικό» πλήγμα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Διεξήχθησαν πλήγματα στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς και σε επαρχιακές περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και στη Ράκα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Τις εκρήξεις ακολούθησαν «πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο» νοτιοδυτικά από τη Ράκα, είπε εξάλλου αξιωματούχος στην επαρχία, προσθέτοντας πως καταγράφτηκαν σε τομείς υπό τον έλεγχο της συριακής de facto κυβέρνησης.

Ο άνδρας που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στην περιοχή της Παλμύρας, που καλύπτεται από έρημο, ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τέτοιο συμβάν στη Συρία αφότου κατέλαβε την εξουσία, πριν από έναν χρόνο και κάτι, συμμαχία ισλαμιστών και τζιχαντιστών, που μολαταύτα προσέγγισε τις ΗΠΑ.

Το ΙΚ κατείχε την περιοχή της Παλμύρας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδίως από τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την Ουάσιγκτον, το 2019.

Παρά την ήττα του, μαχητές του που έχουν αποσυρθεί σε τομείς της αχανούς συριακής ερήμου συνεχίζουν να διαπράττουν σποραδικά επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του προσωρινού σύρου προέδρου Άχμεντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο (βορειοανατολικά), καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Η επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, που γενικά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό, ήγειρε ερωτήματα για το εάν αυτές οι δυνάμεις θα παραμείνουν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωνε τον Απρίλιο ότι η Ουάσιγκτον θα μείωνε στο μισό τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία -- ο αριθμός τους ωστόσο δεν είναι γνωστός επισήμως.