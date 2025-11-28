Αρκετές δυτικές χώρες κατηγόρησαν το 2024 τη βελγική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιήσε μέρος των φορολογικών εσόδων της από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τις ανάγκες του προϋπολογισμού της. Τότε κληθηκε να μεταφέρει τα εν λόγω έσοδα σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ και της G7 για την Ουκρανία. Μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ επανέλαβε το βράδυ της Πέμπτης τις αντιρρήσεις του στο σχέδιο της Κομισίον να χρησιμοποιήσει περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να ενισχύσει την Ουκρανία - διαψεύδοντας τις ελπίδες της ΕΕ για κάποια πρόοδο.

Ο Ντε Βέβερ δήλωσε ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία - κι αυτό την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να αντιμετωπίσει τις όποιες επιφυλάξεις με σχέδιο νομικής πρότασης που θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Politico, ωστόσο, οι απογοητευμένες χώρες της ΕΕ αυξάνουν τώρα την πίεση προς το Βέλγιο, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ντε Βέβερ ότι αποκρύπτει τι κάνει με τα φορολογικά έσοδα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Πέντε διπλωμάτες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες παραπονέθηκαν ότι το Βέλγιο φαίνεται να έχει κρυφή ατζέντα, χάρη στα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Όπως επεσήμαναν, το Βέλγιο παραβιάζει τη διεθνή της δέσμευση - που συμφωνήθηκε πέρυσι - να αποκαλύπτει τι κάνει με τους φόρους από τα παγωμένα αποθέματα, οι οποίοι υποτίθεται ότι πρέπει να κατευθύνονται στην Ουκρανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι διπλωμάτες δήλωσαν ότι τα χρήματα εξακολουθούν να ενσωματώνονται στον εθνικό προϋπολογισμό του Βελγίου, καθιστώντας αδύνατο να διαπιστωθεί εάν το Βέλγιο τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις του προς το Κίεβο.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του Politico, οι διπλωμάτες μίλησαν υπό τον όρο ότι αυτοί - και οι χώρες που εκπροσωπούν - θα παραμείνουν ανώνυμοι, ενώ το Βέλγιο αρνείται κατηγορηματικά ότι κάνει κάτι λάθος.

Εφόσον το Βέλγιο συνεχίσει να αντιστέκεται στην αποστολή των παγωμένων κεφαλαίων στο Κίεβο, οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να πιέσουν ολοένα και περισσότερο το Βέλγιο να αποκαλύψει την αλήθεια, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής: Kερδίζει από τα φορολογικά έσοδα ή μήπως καθυστερεί απλά τις πληρωμές προς την Ουκρανία;

Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναρωτιούνται αν το Βέλγιο χρησιμοποιεί κομμάτι του προϋπολογισμού του για να στηρίξει την Ουκρανία - όπως κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες - ή βασίζεται αποκλειστικά στον φόρο από τα ρωσικά αποθέματα.

«Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς κωλυσιεργίας, αναρωτιέται κανείς εάν έχει γίνει πραγματικά κατανοητό ότι διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ στο Politico. «Και με βάση τα δεδομένα, υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν το Βέλγιο τηρεί την δέσμευσή του να στέλνει τα έκτακτα φορολογικά του έσοδα στην Ουκρανία».

Τα χρήματα είναι δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά οι διπλωμάτες που αμφισβητούν τους αριθμούς χρησιμοποιούν πηγές όπως το Ινστιτούτο Kiel, το οποίο υπολογίζει τη συνολική δέσμευση του Βελγίου προς την Ουκρανία στα 3,44 δισ. ευρώ μεταξύ της έναρξης του πολέμου και της 31ης Αυγούστου 2025.

Για να γίνει η σύγκριση, ο φόρος από τα ρωσικά αποθέματα ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ μόνο το 2024.

Η βελγική κυβέρνηση απέρριψε την κριτική των διπλωματών, λέγοντας ότι όλος ο φόρος που προέρχεται από τα ρωσικά αποθέματα που παραμένουν δεσμευμένα στην τράπεζα Euroclear στις Βρυξέλλες είναι «δεσμευμένος» για το Κίεβο.

«Η βελγική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να διαθέσει όλα τα φορολογικά έσοδα από τους τόκους στα "παγωμένα" ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Euroclear για τη στήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε Βέλγος αξιωματούχος. «Για το 2025, αυτά τα έσοδα εκτιμώνται επί του παρόντος σε περίπου 1 δισ. ευρώ.»

Η βελγική κυβέρνηση επέμεινε επίσης ότι τα χρήματα που καταβάλλονται στην Ουκρανία προέρχονται και από άλλες ομοσπονδιακές πηγές, πέρα από τον φόρο στα περιουσιακά στοιχεία.

«Εκτός από τη χρήση του εταιρικού φόρου στα έκτακτα κέρδη, ο οποίος χρησιμοποιείται πλήρως για στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει προσφέρει από το 2022 σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε στρατιωτική και άλλη υποστήριξη στην Ουκρανία», υποστήριξε ο ίδιος αξιωματούχος.