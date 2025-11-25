Στην Ιταλία άντρας ντύθηκε σαν την νεκρή μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της, με τους αρμόδιους της υπηρεσίας του δήμου να ανακαλύπτουν την απάτη.

Το περιστατικό συνέβη στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, σε μικρή απόσταση από την πόλη Μάντοβα της Λομβαρδίας, όπου ένας νοσηλευτής 56 ετών εμφανίστηκε στα γραφεία του δήμου ντυμένος γυναίκα, προσποιούμενος την μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητα της.

Η γυναίκα, όμως, είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και ο γιος της κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι, προκειμένου να μπορεί να εισπράττει την σύνταξη της.

Η υπάλληλος του δήμου, όπου ήταν υπεύθυνη για την ανανέωση της ταυτότητας, αντιλήφθηκε επιτόπου ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Αν και ο 56χρονος έμοιαζε όντως στην τελευταία φωτογραφία της μητέρας του, ο τόνος της φωνής του ήταν αντρικός, όπως και τα χαρακτηριστικά του όπως ο λαιμός και τα χέρια του.

Επίσης, ο άντρας έφτασε στα δημοτικά γραφεία με αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Η αρμόδια υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έκανε έφοδο στο σπίτι και βρήκε το πτώμα της γυναίκας, με τη γυναίκα να έχει πεθάνει το 2022, σε ηλικία 85 ετών.

Ο γιος είναι πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες για απάτη σε βάρος του κράτους, απόκρυψη πτώματος και οικειοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Θα διεξαχθεί παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί αν η ηλικιωμένη πέθανε από φυσικό θάνατο και αν ο νοσηλευτής υποφέρει από ψυχικές διαταραχές και ίσως είναι υπαίτιος για το θάνατο της.