Καθοριστικές συναντήσεις για την εξέλιξη του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν, την Κυριακή, τις διαβουλεύσεις τους στη Γενεύη, σε μια κρίσιμη προσπάθεια να βρεθεί μια βιώσιμη και ειρηνική λύση στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, ο οποίος έχει προκαλέσει ανείπωτες καταστροφές και ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Η σύγκρουση, που ξέσπασε πριν από αρκετούς μήνες, έχει ανατρέψει τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών, οδηγώντας σε μαζικές εκτοπίσεις, καταστροφή υποδομών και σοβαρές οικονομικές συνέπειες, όχι μόνο για τις εμπλεκόμενες χώρες αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η κατάπαυση του πυρός, η προστασία των αμάχων, η ασφαλής μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Παράλληλα, εξετάζονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και πιθανές κυρώσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Γενεύη, γνωστή για τον ρόλο της ως κέντρο διεθνών συνομιλιών, φιλοξενεί αυτήν τη σημαντική συνάντηση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης και τη δημιουργία συνθηκών για σταθερή ειρήνη στην Ανατολική Ευρώπη. Οι ηγέτες προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ των γεωπολιτικών πιέσεων, των ανθρωπιστικών αναγκών και των στρατηγικών συμφερόντων, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά κάθε βήμα.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτές τις συναντήσεις θα έχουν κρίσιμη σημασία όχι μόνο για την άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης αλλά και για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι πολίτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες του πολέμου καθημερινά.

Οι κρίσιμες συναντήσεις

Σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συναντηθούν αύριο στη Γενεύη με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα για να συζητήσουν την ειρηνευτική πρόταση ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία.

Και οι 27 ηγέτες θα προσκληθούν σε μια «ειδική συνάντηση», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Απαραίτητη η συμμετοχή της Ευρώπης στον τερματισμό του πολέμου»

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς λέει ότι ξεκαθάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι πόλεμοι δεν μπορούν να τερματιστούν από μεγάλες δυνάμεις αντί των χωρών που επηρεάζονται, δήλωσε ο Μερτς σε τηλεφωνική επικοινωνία.

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και ενδεχομένως καταρρεύσει, αυτό θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πολιτική στο σύνολό της, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και γι' αυτό είμαστε τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο Μερτς είπε ότι υπενθύμισε στον Τραμπ πώς η Ρωσία αντιμετώπισε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, μια συμφωνία του 1994 με την οποία το Κίεβο εγκατέλειψε το πυρηνικό του οπλοστάσιο σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθεί»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, λέει ότι η εστίαση των συμμάχων του Κιέβου είναι τώρα στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη αύριο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, ο Στάρμερ λέει:

«Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στη Γενεύη αύριο και στο αν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο αύριο το πρωί».

Ο Στάρμερ προσθέτει ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι απόψε.

Λέει επίσης ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε εκεχειρίας, η Ουκρανία «πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθεί», γι' αυτό και αυτός και οι σύμμαχοί του εξέφρασαν ανησυχίες για τους περιορισμούς στον στρατό του Κιέβου.

Ο Στάρμερ συνεχίζει: «Ήταν κυρίως σύμμαχοι από τον Συνασπισμό των Προθύμων, που βρίσκονται εδώ στην G20, και η συναίνεση ήταν ότι υπάρχουν στοιχεία στο σχέδιο των 28 σημείων που είναι απαραίτητα για τη διαρκή ειρήνη, αλλά απαιτεί πρόσθετη εργασία, και ότι θα ασχοληθούμε με αυτό. Και γι' αυτό υπήρξε η συμφωνία ότι αύριο στη Γενεύη θα έχετε ανώτερο προσωπικό των ΗΠΑ, θα έχετε Ευρωπαίους NSA (συμβούλους εθνικής ασφάλειας), συμπεριλαμβανομένης της NSA του Ηνωμένου Βασιλείου, και προφανώς Ουκρανούς εκεί για να εργαστούν περαιτέρω στο προσχέδιο».

«Οι εκπρόσωποι της χώρας γνωρίζουν πώς να να αποτρέψουν μια τρίτη ρωσική εισβολή»

Την ώρα ποι οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε διαβουλεύεσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σε νέο μήνυμά του το Σάββατο (22/11) ότι υπέγραψε διάταγμα για τη σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ότι οι εκπρόσωποι της χώρας γνωρίζουν πώς να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα και να αποτρέψουν μια τρίτη ρωσική εισβολή.

Τόνισε ότι πέρα από τη συζήτηση για επιμέρους σημεία των προτάσεων, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι πουθενά στον κόσμο εγκλήματα κατά λαών και κρατών δεν θα επιβραβεύονται. «Η πραγματική ειρήνη θεμελιώνεται στην ασφάλεια και στη δικαιοσύνη», σημείωσε.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η ουκρανική αντιπροσωπεία θα αποτελείται κυρίως από στρατιωτικά και υψηλόβαθμα στελέχη, με επικεφαλής τον Αντρίι Γερμάκ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι και μέλη τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, πληροφοριών και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.

«Δεν είναι η τελική μου πρόταση»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε στην Ουκρανία δεν είναι η τελική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Όχι, δεν είναι η τελική μου πρόταση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θα θέλαμε να επιτύχουμε ειρήνη. Έπρεπε να είχε συμβεί πριν από πολύ καιρό», αναφέρει.

«Ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Προσπαθούμε να τον τερματίσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πρέπει να τον τερματίσουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από τον Kevin Liptak του CNN τι θα συμβεί εάν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποδεχτεί το σχέδιο εντός της προθεσμίας που του έχει θέσει την Πέμπτη, ο Τραμπ απάντησε: «Τότε μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται με όλη του την καρδιά».

Το σχέδιο Τραμπ

Το πλάνο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει ότι η Ρωσία θα αποκτήσει πλήρη de facto έλεγχο του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ (που μαζί αναφέρονται ως Ντονμπάς), παρότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 12% των εδαφών εκεί, γράφει το Axios.

Παρότι θα βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, οι περιοχές του Ντονμπάς από όπου θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και η Ρωσία δεν θα μπορεί να αναπτύξει στρατεύματα εκεί.

Επίσης, στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια οι γραμμές ελέγχου θα «παγώσουν» κατά κύριο λόγο στη σημερινή κατάσταση και η Ρωσία θα επιστρέψει κάποια εδάφη, κάτι που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αναφέρει ακόμα το Axios.

Ακόμα, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμα ρωσικά εδάφη, αλλά δεν θα ζητηθεί από την Ουκρανία να πράξει το ίδιο.

Περιορισμοί για τις ένοπλες δυνάμεις και τα όπλα

Το πλάνο του Τραμπ περιλαμβάνει και περιορισμούς για το μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και για τα μεγάλης εμβέλειας όπλα που διαθέτουν, με αντάλλαγμα τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios. Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πως το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει παραχωρήσεις εδαφών στο Ντονμπάς.

Δεν είναι σαφές τι θα περιλαμβάνουν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, πέρα από την υπόσχεση υπεράσπισης απέναντι σε περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Εμπλοκή της Τουρκίας και του Κατάρ

Το Κατάρ και η Τουρκία εμπλέκονται στη σύνταξη του νέου σχεδίου Τραμπ και στην υποστήριξη των αμερικανικών προσπαθειών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με δύο πηγές του Axios.

«Η διαμεσολάβηση των Καταριανών και των Τούρκων βοήθησαν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε η μία από τις πηγές.

Υψηλόβαθμος Καταριανός αξιωματούχος συμμετείχε στις συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρούστεμ Ουμέροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

