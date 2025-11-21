Οι πλαστικοί χειρουργοί είναι αντιμέτωποι με τη νέα τάση του «κύκλου» Τραμπ αλλά απαντούν: «Θα μοιάζεις με τη Maleficent».

Πολλά έχουν ειπωθεί για το λεγόμενο «πρόσωπο Mar-a-Lago», ή αλλιώς τα παράξενα λεία, fake, αψεγάδιαστα, τεχνητά ογκώδη χαρακτηριστικά που παρατηρούνται σε άτομα της ελίτ των ακολούθων του Τραμπ, όπως είναι η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα φουσκωμένα χείλη, τα «παγωμένα» φρύδια και οι ατσαλάκωτοι λαιμοί μελών των εκλεκτών του Τραμπ έχουν συγκριθεί με αστέρες από ριάλιτι τύπου Real Housewives, και όπως συνεχίζει ο Guardian, ειρωνικά, ακόμα και με drag queens, λαμβάνοντας υπόψη τον πόλεμο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κουλτούρας.

Από τον Ιανουάριο, οι πλαστικοί χειρουργοί στην Ουάσινγκτον έχουν παρατηρήσει ωστόσο μια «αύξηση στα αιτήματα για το «πρόσωπο Mar-a-Lago» από άτομα που βρίσκονται κοντά στον Τραμπ», ανέφερε πρόσφατα το Axios. Οι χειρουργοί δήλωσαν ότι περισσότεροι κάτοικοι της Ουάσινγκτον θέλουν οι επεμβάσεις τους να μην είναι απαρατήρητες αλλά προφανείς και υπερβολικές.

Η Ουάσινγκτον είναι συνήθως μια υποτιμημένη πόλη όσον αφορά στις πλαστικές επεμβάσεις. Οι άνθρωποι θέλουν να δείχνουν ωραίοι, αλλά δεν θέλουν να είναι προφανές ότι έχουν κάνει κάποια επέμβαση, λέει ο πλαστικός χειρουργός Τρόι Πίτμαν, ο οποίος συνεργάζεται με πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν τον Τραμπ.

Αυτό όμως δεν ισχύει πιά. Από τότε που μπήκε στην πόλη η Ομάδα Τραμπ 2.0, η ομάδα δεύτερης θητείας Τραμπ δηλαδή πολλά έχουν αλλάξει. «Τώρα βλέπουμε ανθρώπους που θέλουν να μοιάζουν σαν να έχουν κάνει κάποια επέμβαση», λέει ο πλαστικός χειρουργός.

Το Axios απέδωσε την αισθητική αλλαγή στην εισροή μοσχευμάτων από τη νότια Φλόριντα, όπου βρίσκεται το Mar-a-Lago, η φανταχτερή ιδιωτική λέσχη του Τραμπ. Εκεί η αισθητικές επεμβάσεις δεν είναι σπάνιες. Άλλοι θεωρούν ότι η υποβολή σε αυτές τις διαδικασίες είναι μια υπολογισμένη πράξη πολιτικής ευλάβειας στα προτιμώμενα (και αφύσικα) πρότυπα ομορφιάς του Τραμπ.

Η Δρ. Ανίτα Κούλκαρνι είναι πλαστική χειρουργός που ασκεί το επάγγελμά της στο West End της Ουάσινγκτον. «Πριν από αυτή τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, δεν είδα πολλούς ασθενείς με παράλογα αιτήματα», είπε στον Guardian. Αλλά από την ορκωμοσία και μετά, έχει υποδεχτεί έξι ή περισσότερους που ζητούν άλλα πρότυπα ομορφιάς.

Σύμφωνα με την ίδια, κανείς δεν έρχεται ζητώντας το «πρόσωπο Mar-a-Lago» αλλά το περιγράφουν. Η πιο προφανής ένδειξη είναι όταν μια ασθενής με ορατά γεμάτα χείλη ζητά μεγαλύτερα. «Πρέπει να πω: "Δεν μπορώ να βάλω άλλο υλικό εκεί με ασφάλεια"». Ή θα θέλουν περισσότερο filler στα μάγουλα ή στο σαγόνι. «Στα δικά μου μάτια, αν βάλω κάτι περισσότερο, θα περάσετε από το να μοιάζετε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας σε κάτι που θα θύμιζε τη Maleficent» λέει χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να πω όχι» επιμένει αλλά όπως σημειώνει και πάλι, οι ασθενείς θα προσπαθήσουν να πείσουν τους εαυτούς τους να βάλουν περισσότερο. Αλλά η τοποθέτηση νέου filler πάνω από μια υπάρχουσα στρώση πολύ νωρίς μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, και η δρ. Κούλκαρνι δεν θέλει να διακινδυνεύσει να γίνει γνωστή για αυτή την εμφάνιση.

«Η αισθητική μου δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι με την αισθητική του ασθενούς για να παρέχω αυτό που θέλει. Αλλά όταν βγαίνει εκτός του εύρους του πώς πρέπει να μοιάζει ένα κανονικό ανθρώπινο πρόσωπο, αυτό είναι ένα όριο που δες είμαι διατεθειμένη να περάσω» επιμένει.

Ορισμένοι ωστόσο μπορεί να πουν πως το πρόσωπο Mar-a-Lago είναι μέρος της ευρύτερης αποδοχής της κοινωνίας για τη διαμόρφωση του σώματος. Το αγέραστο λίφτινγκ προσώπου για τα 70α γενέθλια της Κρις Τζένερ μπορεί να φαίνεται λιγότερο κραυγαλέο από τα φουσκωτά χαρακτηριστικά της Λόρα Λούμερ, αλλά και τα δύο είναι εξίσου ψεύτικα. Έρχεται σε μια εποχή που η Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικών Χειρουργών αναφέρει ότι έγιναν περισσότερες από 28,5 εκατομμύρια ελάχιστα επεμβατικά χειρουργεία το 2024. Η αυξητική χειλιών, τα δερματικά fillers και οι θεραπείες νευροτροποποίησης (όπως το Botox) μπήκαν στην πρώτη πεντάδα.

Η Δρ. Κέλι Μπόλντεν είναι επίσης πλαστικός χειρουργός με έδρα την Ουάσινγκτον και θεωρεί ότι μερικοί από τους πιο εκτεθειμένους στα Μέσα αξιωματούχους του Τραμπ είναι νέοι, όπως η γραμματέας Τύπου Κάρολιν Λέβιτ και η αναπληρώτριά της Άνα Κέλι. Είναι και οι δύο 28 ετών, και η τελευταία είναι πρώην εστεμμένη διαγωνισμού ομορφιάς και είναι πάντα έτοιμες για κάμερα. «Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της κυβέρνησης Τραμπ είναι νεότερης ηλικίας σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς κυβερνητικούς σχηματισμούς, οπότε πιθανότατα από εκεί προέρχεται η τάση».

Όταν ανακοινώθηκε ο αρραβώνας της Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι το 2017, οι γυναίκες έφερναν φωτογραφίες της στα ιατρεία των πλαστικών χειρουργών και ζητούσαν τη μύτη της. «Αυτό είναι παγίδα» λέει ο δρ. Πίτμαν. «Δεν προσπαθούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να μοιάζουν με κλώνους ο ένας του άλλου». Με «Κάθε φορά που έρχονται άνθρωποι ζητώντας μια επώνυμη εμφάνιση, αυτό μπορεί να οδηγήσει είτε σε πολύ μη ρεαλιστικές προσδοκίες είτε σε τεχνητά αποτελέσματα».

Άλλοι πλαστικοί χειρουργοί πάλι διαφημίζουν το πρόσωπο Mar-a-Lago. Ένα ιατρείο από το Boca Raton της Φλόριντα, κοντά στο Mar-a-Lago, το αποκαλεί μια διαδικασία που «δεν φωνάζει χειρουργική επέμβαση. Αντίθετα, ψιθυρίζει φινέτσα». Ο δρ. Σέρβιν Ναντέρι, με έδρα την περιοχή της Ουάσινγκτον, περιγράφει την εμφάνιση αυτή ως «μια σύγχρονη αριστοκρατική μάσκα».

«Την πρώτη φορά που κάποιος βάζει filler, τις περισσότερες φορές, φαίνεται ωραίο. Μετά οι άνθρωποι το συνηθίζουν και βλέπουν μια ρυτίδα να επιστρέφει ή κάποια χαλάρωση, και σκέφτονται, "Χρειάζομαι κι άλλο". Κυνηγούν κάτι χωρίς να το συνειδητοποιούν. Λίγο περισσότερο, λίγο ακόμα περισσότερο, και δεν μπορείς να δεις πραγματικά την εξέλιξη» σχολιάζει ο δρ. Τίπμαν.

Η αισθητική της πολιτικής είναι από καιρό ένα άβολο θέμα, ειδικά όσον αφορά τις γυναίκες. Η Nicole Russell, αρθρογράφος στο USA Today, χαρακτήρισε τα αστεία για το πρόσωπο του Mar-a-Lago «σκληρές επιθέσεις» σε συντηρητικές γυναίκες. Για άλλους, το πρόσωπο έχει γίνει σύμβολο πίστης στον Τραμπ και τις πολιτικές του. Η Λέβιτ ορκίζεται πίστη από το βήμα του Λευκού Οίκου στον Τραμπ είτε αυτό αφορά σε πολιτικό ζήτημα είτε στα email του Tζέφρι Έπσταϊν.

Ούτε οι άνδρες γλιτώνουν από την πολιτική αισθητική αλλαγή. Το 92% των χειρουργών αναφέρουν ότι έχουν άνδρες ασθενείς, με το λίφτινγκ προσώπου και το σμιλεμένο σαγόνι να είναι οι κορυφαίες επιλογές. Ο Πίτμαν είπε στην Axios ότι οι άνδρες ασθενείς του θέλουν να φαίνονται «νεότεροι... πιο αρρενωποί και σκληροί» όπως ο Πιτ Χέγκσεθ, μέσω Botox, λιποαναρρόφησης και αναζωογόνησης βλεφάρων. Ένα ταιριαστό αντίβαρο στις κορυφαίες γυναίκες του MAGA.

Όμως, όπως ακριβώς οι τάσεις, έτσι και οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Το πρόσωπο Mar-a-Lago δεν θα διαρκέσει για πάντα. «Τίποτα στην πλαστική χειρουργική δεν είναι μόνιμο», λέει η δρ. Μπόντεν. «Το filler εξαφανίζεται. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πουν ότι ένα λίφτινγκ προσώπου διαρκεί οκτώ έως δέκα χρόνια. Όλα έχουν διάρκεια ζωής».

Με πληροφορίες του Guardian/Axios