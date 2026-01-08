Ο πρόεδρος Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για δεύτερη φορά την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας του. Με την κίνηση της Τετάρτης, οι ΗΠΑ γίνονται πλέον η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τη συμφωνία για το κλίμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από θεμελιώδη συνθήκη που στηρίζει τη διεθνή συνεργασία για την κλιματική αλλαγή, μαζί με δεκάδες άλλους διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με υπόμνημα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο το βράδυ της Τετάρτης.

Μια τέτοια κίνηση, εφόσον ευοδωθεί, θα άφηνε τις ΗΠΑ εκτός των διεθνών συνομιλιών για την κλιματική αλλαγή και θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις με συμμάχους των ΗΠΑ για τους οποίους η δράση για το κλίμα αποτελεί προτεραιότητα.

Η συμφωνία στην οποία γίνεται αναφορά είναι η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), στην οποία οι ΗΠΑ προσχώρησαν και την οποία επικύρωσε το Κογκρέσο το 1992, όταν στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Τζορτζ Χ. Ου. Μπους.

Η συμφωνία δεν υποχρεώνει τις ΗΠΑ να μειώσουν τα ορυκτά καύσιμα ή τη ρύπανση, αλλά θέτει ως στόχο τη σταθεροποίηση της ποσότητας των εκπομπών που προκαλούν την κλιματική αλλαγή στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που θα «αποτρέπει επικίνδυνες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο κλιματικό σύστημα».

Ο Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει διαταγή οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς, ενώ η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι 31 οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εφαρμόζει το όραμά του, που συνοψίζεται στη φράση «πρώτα η Αμερική».

Όπως και κατά την πρώτη του θητεία, αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ, πέρα από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, από την UNESCO, την εκπαιδευτική, επιστημονική και επιμορφωτική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία είχε επιστρέψει η Ουάσιγκτον επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ακόμη, βρόντηξε την πόρτα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε επίσης δραστικά την αμερικανική βοήθεια στο εξωτερικό, ακρωτηριάζοντας έτσι τους προϋπολογισμούς διάφορων υπηρεσιών του ΟΗΕ, που αναγκάστηκαν κατά συνέπεια να μειώσουν τις δραστηριότητές τους, όπως ιδίως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.