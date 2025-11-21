Πολύ δύσκολη η επόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία προειδοποίησε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, γιατί πρέπει «να επιλέξουμε εάν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας», όπως τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Το αμερικανικό σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζει μία πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη, υπογράμμισε ακόμα ο Ουκρανός πρόεδρος, σε διαδοχικές αναρτήσεις για τις επαφές που είχε σήμερα, στο πλαίσιο επεξεργασίας της πρότασης των 28 σημείων.

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα, που ανάρτησε στα social media, ο Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για τη χώρα, καθώς μεγάλη πολιτική πίεση ασκείται προς το Κίεβο.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της» και ίσως βρεθεί απέναντι σε μία «πολύ δύσκολη επιλογή: είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν σημαντικό εταίρο», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Είτε τα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας- ο πιο δύσκολος- και άλλοι κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και να εμπιστευτούμε αυτόν που ήδη μας έχει επιτεθεί δύο φορές», συνέχισε στο διάγγελμά του.

«Θα περιμένουν μία απάντηση από εμάς, αλλά στην πραγματικότητα την έχω δώσει στις 20 Μαΐου 2019, όταν ορκίστηκα να υπερασπιστώ την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην ορκωμοσία του όταν ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα και τόνισε ότι δεν θα προδώσει ποτέ αυτόν τον όρκο. Συμπλήρωσε πως θα επιδιώξει να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αλλάξει η προτεινόμενη συμφωνία, ώστε να μην μπορεί να υποστηρίξει η Ρωσία ότι το Κίεβο δεν θέλει την ειρήνη.

{https://www.instagram.com/p/DRUm1vfjIfL/}

«Το σχέδιο Τραμπ πρέπει να διασφαλίζει πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη»

Τις τελευταίες ώρες, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς, αλλά και σύσκεψη με τον υπουργό Εξωτερικών του, Αντρίι Σιμπίχα, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου των 28 σημείων της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι διατάξεις του σχεδίου μπορούν να αλλάξουν πολύ, στο πλαίσιο των εντατικών διεργασιών που είναι σε εξέλιξη.

Επίσης, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζ. Ντ. Βανς και συζήτησαν το σχέδιο της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ραβίντ.

{https://x.com/BarakRavid/status/1991879919442473366?s=20}

«Συζητήσαμε το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία και σε όλη την Ευρώπη. Εκτιμούμε τις προσπάθειες των ΗΠΑ, του προέδρου Τραμπ και της ομάδας του, με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Εργαζόμαστε επί του εγγράφου που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που διασφαλίζει μία πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση για την τηλεδιάσκεψη με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον Βρετανό πρωθυπουργό.

«Συντονιζόμαστε στενά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται υπόψη οι ηθικές θέσεις. Συντονίσαμε τα επόμενα βήματα και συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα συνεργαστούν στα αντίστοιχα επίπεδα», συμπλήρωσε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1991849561887740358?s=20}

«Οι διατάξεις του σχεδίου μπορούν να αλλάξουν πολύ»

Εκτός από την τηλεδιάσκεψη με τους τρεις Ευρωπαίους ηγέτες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών και τη διπλωματική ομάδα του Κιέβου. «Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας λαμβάνονται υπόψη σε κάθε επίπεδο των σχέσεων με τους εταίρους μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

«Αυτή τη στιγμή, γίνονται συναντήσεις, τηλεφωνήματα και δουλειά επί των σημείων ουσιαστικά κάθε ώρα, διατάξεις που μπορούν να αλλάξουν πολύ. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα να είναι μια αξιοπρεπής ειρήνη», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1991858124756533635?s=20}

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς: Κάθε συμφωνία που επηρεάζει την Ευρώπη, πρέπει να έχει την έγκρισή της

Στην τηλεδιάσκεψη με τον Ζελένσκι, οι Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς επαναβεβαίωσαν την «ακλόνητη και πλήρη» υποστήριξή τους στην Ουκρανία, σε ένα μονοπάτι προς μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη.

Καλωσόρισαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και πρόσθεσαν ότι σκοπεύουν να συντονιστούν στενά επί αυτού του σχεδίου, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωσή τους.

Παράλληλα, τόνισαν ότι θα συνεχίσουν «να επιδιώκουν τη διασφάλιση ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα», υπογραμμίζοντας ότι τη σημερινή γραμμή επαφές θα πρέπει να αποτελεί το «σημείο έναρξης» οποιονδήποτε συζητήσεων για εδάφη.

Επίσης, σημείωσαν ότι όποια ειρηνευτική συμφωνία που «επηρεάζει ευρωπαϊκά κράτη, την ΕΕ, ή το ΝΑΤΟ, απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή συναίνεση μεταξύ των συμμάχων».