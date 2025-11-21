Νέα επεισόδια εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στο σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για την λήξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

H Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, η οποία έχει επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σε σχέση με προηγούμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες, ανέφεραν πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Οι ίδιες πηγές που γνωρίζουν το θέμα πρόσθεσαν στο Reuters ότι οι ΗΠΑ απειλούν με διακοπή της παροχής πληροφοριών και προμήθειας όπλων.

Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζητούν από την Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου.

Η αντίδραση της Ουκρανίας

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποκάλυψη αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες προβλέπουν μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Δεν μπορούν να υπάρξουν «αποφάσεις εκτός του πλαισίου της κυριαρχίας μας, της ασφάλειας του λαού μας ή των κόκκινων γραμμών μας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Ο ίδιος διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε στο περίγραμμα του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε αποδεχθεί τους περισσότερους από τους όρους του.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Ουμέροφ, ο οποίος ήταν υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ως τον Ιούλιο και είναι στενός σύμμαχος του Ζελένσκι.

«Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε αμέσως ύστερα από συνομιλίες με ένα από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αφού έκανε μερικές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε χθες, Πέμπτη, στο Reuters υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο ο Ουμέροφ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζήτησε τους όρους του σχεδίου και πολύ περισσότερο δεν τους ενέκρινε.

«Στη διάρκεια της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ, ο ρόλος μου ήταν τεχνικός –διοργανώνοντας συναντήσεις και προετοιμάζοντας τον διάλογο. Δεν παρείχα αξιολογήσεις ή ακόμη περισσότερο εγκρίσεις οποιωνδήποτε σημείων. Αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου και δεν ανταποκρίνεται στη διαδικασία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει να συζητήσει για το θέμα στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 αυτό το σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσαν σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κανένα σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως στην ΕΕ», δήλωσε ο Κόστα όταν ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Σε αυτό το στάδιο δεν έχει νόημα να το σχολιάζουμε», πρόσθεσε.

«Δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο 28 σημείων. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση, τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες εδώ στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον (Ουκρανό) πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», σχολίασε από την πλευρά της η φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, καθώς είναι θύμα επίθεσης, ενώ πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας πλήττουν την οικονομία της. «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται πάνω μας διότι δεν πρόκειται απλώς για επίθεση εναντίον της, αλλά για μια επίθεση εναντίον των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημείωσε. «Έχουμε υιοθετήσει 19 πακέτα κυρώσεων και πρόκειται για σκληρές κυρώσεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

«Το βλέπει κανείς όταν παρατηρεί τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, τον αυξανόμενο πληθωρισμό, τα αυξανόμενα επιτόκια και την υπερθέρμανση της πολεμικής οικονομίας. Αργά αλλά σταθερά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυρώσεις είναι σκληρές», επεσήμανε.

Νωρίτερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας είχε σημειώσει ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία εφόσον αυτό θα προσφέρει δίκαιη ειρήνη με διάρκεια και με την προϋπόθεση ότι σε αυτό θα συμμετέχουν Βρυξέλλες και Κίεβο.

«Σε ό,τι αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο, όπως κατανοούμε παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να αποτελούν μέρος του η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι», δήλωσε η Κάλας σε ομιλία της από τις Βρυξέλλες.

Ο Ζελένσκι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα στο AFP ένας Ουκρανός και ένας Βρετανός αξιωματούχος.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον Βρετανό πρωθυπουργό προβλέπεται για τα μέσα της ημέρας, διευκρίνισε στο AFP υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Κυβερνητική πηγή της Βρετανίας δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ο Στάρμερ θα μετάσχει σήμερα σε τηλεφωνική συνομιλία μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο για το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μερτς ματαίωσε νωρίτερα εκδήλωση για να μετάσχει στην τηλεφωνική συνομιλία, δήλωσαν δύο κυβερνητικές πηγές στο Reuters.