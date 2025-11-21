Συναγερμός σήμανε στις αρχές για μολυσμένα ελληνικά μύδια.

Σοβαρή ειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) μετά τον εντοπισμό υψηλών επιπέδων Escherichia coli σε παρτίδα ζώντων δίθυρων μαλακίων μύδια (Mytilus galloprovincialis) ελληνικής προέλευσης, κατά τον επίσημο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην ιταλική αγορά.

Η Ιταλία, ως κοινοποιούσα χώρα χαρακτήρισε τον κίνδυνο «σοβαρό», επισημαίνοντας ότι τα δείγματα παρουσίασαν μη συμμορφούμενες τιμές E. coli σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια για την κατηγορία του προϊόντος.

Αναλυτικά αποτελέσματα δειγματοληψίας (04/11/2025):

UC1 = 1100 MPN/100g

UC2 = 45 MPN/100g

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

UC3 = 130 MPN/100g

UC4 = 170 MPN/100g

UC5 = 130 MPN/100g

Με μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές 230/700 MPN/100g, ανάλογα με την κατηγορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του RASFF, δεν έχουν αναφερθεί ασθενείς ή συμπτώματα που να συνδέονται με το περιστατικό. Ωστόσο, οι ιταλικές αρχές έλαβαν μέτρα περιορίζοντας τη διανομή του προϊόντος αποκλειστικά εντός της χώρας και ενημέρωσαν τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία των αυστηρών υγειονομικών ελέγχων στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι τα υψηλά επίπεδα E. coli μπορούν να καταστήσουν τα όστρακα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας.

Προσοχή στα συμπτώματα του E.Coli

Εάν αναπτύξετε λοίμωξη από κολοβακτηρίδιο E. coli, πιθανότατα θα εμφανίσετε συμπτώματα όπως ναυτία, κοιλιακές κράμπες και διάρροια. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μεταξύ μιας και δέκα ημερών από την έκθεση στα βακτήρια. Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε πέντε έως δέκα ημέρες, αλλά μπορεί να διαρκέσουν έως και δύο εβδομάδες. Οι περισσότερες λοιμώξεις από E. coli επηρεάζουν τον γαστρεντερικό σωλήνα, αλλά μερικές φορές αυτές οι λοιμώξεις μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα σε ολόκληρο το σώμα. Αυτά τα συμπτώματα είναι:

Κόπωση: Καθώς το σώμα καταπολεμά την μόλυνση, είναι πολύ συνηθισμένο να αισθάνεστε κουρασμένοι. Τα πρόσθετα συμπτώματα της διάρροιας, του πόνου στο στομάχι και του εμέτου μπορούν επίσης να επιδεινώσουν την εξάντληση. Επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα αντλεί επιπλέον ενέργεια για να σας βοηθήσει να θεραπευθείτε, η καλή ξεκούραση είναι “κλειδί” για την αποκατάσταση.

Πυρετός: Ο πυρετός μπορεί μερικές φορές να συνοδεύει μια λοίμωξη από E. coli. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πυρετός θα είναι ήπιος έως μέτριος και θα πρέπει να είναι χαμηλότερος από 38°C. Εάν ανέβει παραπάνω, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.