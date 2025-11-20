Παράρτημα του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσει την απαλλοτρίωση της γης στη Δυτική Όχθη αναφέροντας ως πρόφαση τη «διατήρηση και ανάπτυξη» ενός αρχαιολογικού χώρου.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την κατάσχεση 1.800 στρεμμάτων γης κοντά στη Ναμπλούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η COGAT, ο φορέας του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε την κατάσχεση την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση. Η γη θα χρησιμοποιηθεί όπως αναφέρει για «ανάπτυξη υποδομών, επέκταση αρχαιολογικών ανασκαφών και αποκάλυψη πρόσθετων ιστορικών ευρημάτων».

Η Πολιτική Διοίκηση, ένα παράρτημα της μονάδας Συντονιστή Κυβερνητικών Υποθέσεων για τα Εδάφη (COGAT) του υπουργείου Άμυνας, αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει την απαλλοτρίωση της γης στη Δυτική Όχθη για τη «διατήρηση και ανάπτυξη» ενός αρχαιολογικού χώρου. Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται περιβάλλουν τον αρχαιολογικό χώρο της Σεβάστειας, κοντά στη Ναμπλούς, η οποία πιστεύεται ότι ήταν η πρωτεύουσα του βόρειου ισραηλίτικου βασιλείου τον 9ο και 8ο αιώνα π.Χ.

«Η απαλλοτρίωση θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται στην Περιοχή Γ» της Δυτικής Όχθης, η οποία βρίσκεται υπό πλήρη ισραηλινή ασφάλεια και πολιτικό έλεγχο, «και υλοποιείται μετά από σκόπιμη αμέλεια των γαιοκτημόνων και των παλαιστινιακών αρχών», αναφέρει.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αξιωματούχοι της Πολιτικής Διοίκησης έχουν ενημερώσει τους γαιοκτήμονες για την έναρξη της διαδικασίας και τη μεταβίβαση της γης που περιβάλλει τη Σεβάστεια στη διαχείριση της αρχαιολογικής μονάδας της Πολιτικής Διοίκησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτό γίνεται σύμφωνα με το νόμο και ως μέρος ενός ευρύτερου έργου με επικεφαλής το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο περιλαμβάνει επένδυση περίπου 32 εκατομμυρίων NIS για την αναβάθμιση του χώρου, τη βελτίωση της πρόσβασης των επισκεπτών και την ανάπτυξη της αρχαιολογικής περιοχής», αναφέρει η Πολιτική Διοίκηση.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Σεβάστειας διαθέτει ευρήματα από διάφορες περιόδους, από την Εποχή του Σιδήρου (1200 - 586 π.Χ.) έως τη σύγχρονη εποχή. Τα επικαλυπτόμενα ιστορικά στρώματα χρονολογούνται σχεδόν 3.000 χρόνια πριν, από βιβλικούς βασιλιάδες μέχρι Ρωμαίους κατακτητές, Σταυροφόρους και Οθωμανούς. Τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν τον χώρο ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αν και σε μεγάλο βαθμό παρέμεινε ανεκμετάλλευτος και χωρίς ανασκαφές για δεκαετίες.

Με πληροφορίες του Al Jazeera/Times of Israel