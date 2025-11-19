Ο Ρονάλντο ήταν ο «αφανής καλεσμένος» στη συνάντηση που είχε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Με ανείπωτη όπως φαίνεται χαρά ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και πόζαρε μαζί του κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση «thumbs up».

Ο Ρονάλντο ήταν ο «αφανής καλεσμένος» στο γεύμα, μετά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ με τον διάδοχο πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η παρουσία του δεν έκλεψε τα «φλας» των φωτογράφων.

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/1991180859181871519}

Ωστόσο ο Λευκός Οίκος ανάρτησε νωρίτερα την Τετάρτη, στιγμιότυπα από την συνάντηση Ρονάλντο και Τραμπ με τον απαραίτητο δραματικό τόνο.

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/1991151873970020681}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόσφατα ο Πορτογάλος άσος είχε πει δημόσια σε συνέντευξή του πως θέλει να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. «Είμαι πιο διάσημος από εκείνον, θα του πω κάτι που δεν ξέρει κανείς» είχε πει. Άγνωστο παραμένει αν του το είπε τελικά και τι ήταν αυτό.

{https://twitter.com/Blessedmartins_/status/1991246026145935782}