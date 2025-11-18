Ο Ρονάλντο πρόσφατα είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι θέλει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλές επισκέψεις έχει σήμερα στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ αφού μετά τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα υποδεχθεί και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται εντατικά εξάλλου για την ενίσχυση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, ειιδικά λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινά στη Βόρεια Αμερική το επόμενο καλοκαίρι. Ο Πορτογάλος θρύλος του ποδοσφαίρου είναι κάτι σαν «πρεσβευτής» καθώς αγωνίζεται για την Αλ-Νασρ, με έδρα το Ριάντ, την κορυφαία ομάδα του Saudi Pro League ενώ πρόσφατα είχε δηλώσει ότι θέλει να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η επίσκεψή του Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο γίνεται την ίδια ημέρα που ο Τραμπ υποδέχεται τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε μία στιγμή που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική αναθέρμανση στις σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας μετά τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018.

Ο Τραμπ βλέπει τη Σαουδική Αραβία ως βασικό μοχλό στην προσπάθειά του να σταθεροποιήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο σύναψης διμερούς συνθήκης ασφαλείας με τη χώρα. Επίσης, σύμφωνα με το Politico, οι Σαουδάραβες διαπραγματευτές πιθανότατα θα καταλήξουν σε συμφωνία για την αγορά αμερικανικών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η επίσκεψη του Ρονάλντο από την άλλη γίνεται σχεδόν μια δεκαετία μετά τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική επίθεση το 2009. Τότε τον είχε κατηγορήσει ένα ένα μοντέλο και δασκάλα από το Λας Βέγκας. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς της και ποτέ δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Ο Ρονάλντο έπαιξε τελευταία φορά στις ΗΠΑ το 2014.

Με πληροφορίες του Atlantic/Politico