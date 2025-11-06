Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από τον Πιρς Μόργκαν να του κανονίσει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να του πει κάτι που θα αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο και δεν το ξέρει κανένας. Αλλά είναι σίγουρος πως είναι πιο διάσημος από τον ηγέτη των ΗΠΑ.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, ο Πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την συμπάθειά του για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο δημοσιογράφος του είπε ότι μπορεί να το κανονίσει. Και ο Ρονάλντο ενθουσιάστηκε.

«Ο στόχος μας είναι ένας ειρηνικός κόσμος. Είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσει να αλλάξει ο κόσμος», είπε ο CR7 για τον Τραμπ. «Ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους είναι βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος. Εάν μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να γίνει αυτό… Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω τηλεόραση, το ορκίζομαι. Καμιά φορά προσπαθώ να δω ειδήσεις, αλλά δεν μπορώ», εξομολογήθηκε.

«Είναι ένας από τους ανθρώπους που θέλω να γνωρίσω», δήλωσε για τον Τραμπ και ο Μόργκαν του είπε πως μπορεί να το κανονίσει. «Εδώ, στις ΗΠΑ, όπου θέλει. Ξέρω ότι ήταν εδώ στη Σαουδική Αραβία… Είναι ένα από τα πρόσωπα που πραγματικά συμπαθώ, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρει πράγματα και μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι», συμπλήρωσε. «Εύχομαι σύντομα ο κόσμος να πάρει μια ειρηνική πορεία», πρόσθεσε.

«Θα πω κάτι στον Τραμπ που δεν ξέρει κανένας»

Ο Ρονάλντο και δήλωσε ότι έχει κάτι να πει στον Τραμπ, αν συναντηθούν. «Θα του πω κάτι που δεν ξέρει κανένας, αν μία ημέρα έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του. Ότι έχουμε κάτι κοινό. Είναι πολύ ωραίο, θα του αρέσει», ανέφερε και σημείωσε ότι τα προηγούμενα χρόνια πήγαινε συχνά στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει στον Πιρς Μόργκαν τι είναι αυτό που θέλει να αποκαλύψει στον Αμερικανό πρόεδρο, παρά μόνο του ζήτησε να μεταφέρει στον Τραμπ πως έχει κάτι να του πει. «Αυτό είναι βασανιστήριο», αντέδρασε ο δημοσιογράφος γελώντας και είπε στον Ρονάλντο πως ο μικρότερος γιος του Αμερικανού ηγέτη, Μπάιρον Τραμπ, είναι θαυμαστής του. Έτσι, ο ποδοσφαιριστής συμφώνησε να έρθει και αυτός σε μια ενδεχόμενη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ρονάλντο: Είμαι πιο διάσημος από τον Τραμπ

Όταν ο Μόργκαν σχολίασε πως ο Ρονάλντο και ο Τραμπ είναι οι πιο διάσημοι στον κόσμο, ο Πορτογάλος πρότεινε να θέσουν το ερώτημα στον κόσμο.

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιος πιστεύει ότι είναι πιο διάσημος, ο ίδιος ή ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρονάλντο δεν δίστασε στιγμή: «Εγώ, σοβαρά. Πιστεύω ότι παγκοσμίως, με ξέρουν περισσότεροι από εκείνον. Κανένας στον κόσμο δεν είναι πιο διάσημος από εμένα το 2025», δήλωσε.

Πάντως, εξομολογήθηκε ότι δεν του αρέσει το γεγονός ότι είναι τόσο διάσημος. «Είναι βαρετό, είναι υπερβολικό. Αλλά έτσι είναι». Μάλιστα, είπε πως εάν μπορούσε, θα διάλεγε να έχει πετύχει τα ίδια πράγματα στο ποδόσφαιρο, χωρίς να αποκτήσει φήμη. «Ποτέ δεν ήθελα να είμαι διάσημος. Ήθελα να είμαι επιτυχημένος», πρόσθεσε.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα στο 33:07 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=wy04CeNcy44}