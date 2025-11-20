Το πρόγραμμα σπουδών για τον Σαίξπηρ της RSC έχει μετατρέψει 10 από τα έργα του δραματουργού σε δημιουργική μαθησιακή εμπειρία αποτελούμενη από 24 μέρη.

Η Έλεν Μίρεν δήλωσε ότι είναι «απίστευτα συναρπαστικό» που η Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία (RSC) ξεκινά ένα πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα στα γυμνάσια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εντάχθηκε στην παγκόσμια θεατρική ομάδα τη δεκαετία του 1960 και έχει εμφανιστεί σε παραστάσεις των έργων Αντώνιος και Κλεοπάτρα, Μάκβεθ, Άμλετ και άλλων.

Το πρόγραμμα σπουδών για τον Σαίξπηρ της RSC το οποίο είναι δωρεάν για όλα τα κρατικά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μετατρέψει 10 από τα έργα του δραματουργού που έχουν μελετηθεί περισσότερο σε δημιουργική μαθησιακή εμπειρία αποτελούμενη από 24 μέρη που βασίζεται σε χιλιάδες αρχειακές πηγές.

Η Έλεν Μίρεν, η οποία συμμετείχε μαζί με τον ηθοποιό Ίαν ΜακΚέλεν σε εκδήλωση έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Λονδίνο, δήλωσε: «Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί όταν ήμουν περίπου 15 ετών με πήγαν να δω μια παράσταση του Άμλετ και ερωτεύτηκα τον Σαίξπηρ έτσι απλά. Είσαι τόσο ώριμη για τον Σαίξπηρ όταν είσαι 13, 14, 15, 16 ετών, είναι η τέλεια ηλικία για να έρθεις σε επαφή με τον Σαίξπηρ».

Αναφερόμενη στη διδασκαλία έργων του Σαίξπηρ στα σχολεία είπε:

«Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν, πραγματικά δυσκολεύτηκαν να τον κάνουν ζωντανό και επίκαιρο, αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με αυτό το είδος γλώσσας. Μεγάλο μπράβο στους εκπαιδευτικούς όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τι καταπληκτικό, υπέροχο εργαλείο έχουν τώρα σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών για τον Σαίξπηρ».

Ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος έχει υποδυθεί τον Βασιλιά Ληρ και τον Μάκβεθ σε παραγωγές της RSC, αστειεύτηκε ότι «δεν θα έπρεπε να βρίσκεται» στην εκδήλωση, «γιατί πάντα πίστευε ότι ο Σαίξπηρ δεν ανήκε στην τάξη». «Πώς λοιπόν θα μπορούσε ένα παιδί 13 ή 14 ετών να αρχίσει να εκτιμά τις υπέροχες δυσκολίες της γραφής του Σαίξπηρ;» τόνισε.

«Αλλά διαβάζοντας το πρόγραμμα σπουδών, άλλαξα γνώμη, και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και μιλάω» συμπλήρωσε. «Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να είναι κατάλληλοι για να διδάξουν Σαίξπηρ. Είναι μια πολύ περίπλοκη υπόθεση και το πρόγραμμα σπουδών το κάνει για λογαριασμό τους και τους επιτρέπει να συμμετέχουν πλήρως» εξήγησε.

Το πρόγραμμα σπουδών Σαίξπηρ είναι «η πρώτη πλατφόρμα διδασκαλίας και μάθησης του είδους της αφιερωμένη στα έργα του Σαίξπηρ με διεπαφές χρήστη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του RSC.