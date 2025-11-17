Για τον εντοπισμό και την καταστροφή εχθρικών drones.

Το Βέλγιο αγοράζει αμυντικά drones- καμικάζι, από λετονική εταιρεία, έπειτα από διαδοχικές «εισβολές» μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και έναν πυρηνικό σταθμό.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία στη Ρίγα με τη λετονική εταιρεία Origin Robotics, για την αγορά αυτόνομων drones «blaze», τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την καταστροφή εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε και αυτά τα αντι-drones, που θα ενισχύσουν τις δυνατότητές μας», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο Φράνκεν. Η συμφωνία για αυτή την αγορά είναι στο πλαίσιο ενός πακέτου αντι-drone ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Βελγίου, χωρίς να διευκρινίσει το ποσό που θα διαθέσει στη συμφωνία με την Origin Robotics.

Το σχέδιο είναι τελικά να γίνει επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα πολύ μεγαλύτερο πακέτο αντι-drone, που θα περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ραντάρ και εκτεταμένες δυνατότητες παρεμβολής, ανέφερε ο Φράνκεν, που δεν ξεκαθάρισε πότε θα υλοποιηθεί αυτό το πλάνο.

Πηγή: Reuters