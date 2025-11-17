Η Βαρσοβία έχει πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβου για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο της Ρωσίας την καθιστά στόχο ενεργειών δολιοφθοράς.

Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν χθες, Κυριακή, προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή», έγραψε ο Τουσκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα εργάζονται στο σημείο. Στην ίδια διαδρομή, πιο κοντά στο Λούμπλιν, έχουν εντοπιστεί επίσης ζημιές», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επρόκειτο για πράξη δολιοφθοράς».

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ο μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή στην κεντρική Πολωνία.

Η Βαρσοβία έχει πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβου για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο της Ρωσίας την καθιστά στόχο ενεργειών δολιοφθοράς. Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη ότι βρίσκεται πίσω από τέτοιες ενέργειες.