Ένα από τα emails που δημοσιεύθηκαν έχει ημερομηνία Ιανουάριος 2019, δηλαδή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανοί βουλευτές δημοσίευσαν περισσότερες από 20.000 σελίδες με έγγραφα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που αναφέρουν το όνομα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίς την Τετάρτη, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής δημοσίευσαν νέα emails, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, και της μακροχρόνιας συνεργάτιδάς του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σεξουαλική εμπορία.

Δημοσίευσαν επίσης emails μεταξύ του Έπσταϊν και του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Τραμπ.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής δημοσίευσαν ένα τεράστιο αριθμό εγγράφων, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για «επιλεκτική» δημοσιοποίηση εγγράφων με σκοπό να «δημιουργήσουν ένα ψεύτικο αφήγημα και να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ».

Ο Τραμπ ήταν επί χρόνια φίλος του Επστάιν, ωστόσο ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έπαψαν να κάνουν παρέα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 - δύο χρόνια πριν την πρώτη σύλληψη του μαστροπού. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επστάιν.

Τι αναφέρει το email μεταξύ Έπσταϊν και Μάξγουελ

Το πρώτο email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί είναι από το μακρινό 2011 και το έστειλε ο Έπσταϊν στην Μάξγουελ.

Σε αυτό, ο Έπσταϊν γράφει: «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν έχει γαυγίσει είναι ο Τραμπ... [ΤΟ ΘΥΜΑ] πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του».

Ο Επστάιν συνέχισε γράφοντας ότι ο Τραμπ «δεν έχει αναφερθεί ούτε μία φορά», ούτε καν από τον «αρχηγό της αστυνομίας».

Η Μάξγουελ απάντησε: «Το έχω σκεφτεί αυτό...».

Το όνομα του θύματος έχει διαγραφεί από το email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί. Στη μη διαγραμμένη έκδοση εμφανίζεται το όνομα «Virginia» (Βιρτζίνια).

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι αναφέρεται στην εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος - είχε καταγγείλει τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρώην πρίγκιπα της Βρετανίας, Άντριου, για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Τζιούφρε «έχει πει πολλές φορές ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είχε εμπλακεί σε καμία παράνομη πράξη» και ότι «δεν θα μπορούσε να ήταν πιο φιλικός προς αυτήν στις περιορισμένες επαφές που είχαν».

Η Τζιούφρε σε κατάθεσή της το 2016 είπε ότι δεν είδε ποτέ τον Τραμπ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κακοποίηση. Σε βιβλίο της που κυκλοφόρησε φέτος, δεν κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Τι αναφέρουν τα emails μεταξύ Έπσταϊν και Γουλφ

Σε email που αντάλλαξε με τον συγγραφέα Γουλφ, ο Έπσταϊν συζητά τη σχέση του με τον Τραμπ, ο οποίος - εκείνη την εποχή - έκανε προεκλογική εκστρατεία για την πρώτη προεδρική θητεία του.

Σε δεύτερο email που δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί, ο Γουλφ ενημέρωνε το 2015 τον Έπσταϊν ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ για τη σχέση τους, «είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξη Τύπου μετά την εκπομπή».

Ο Έπσταϊν απαντά: «Αν μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση, ποια νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι;»

Ο Γουλφ γράφει : «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις "ξεκρέμαστο". Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή στο σπίτι σου, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα. Μπορείς να τον "κρεμάσεις" με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα σου αποφέρει θετικό όφελος ή, αν φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει, μπορείς να τον σώσεις και θα σου έχει υποχρέωση».

Σε ξεχωριστό email τον Οκτώβριο του 2016, λίγες μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Γουλφ προσφέρει στον Έπσταϊν την ευκαιρία να δώσει μια συνέντευξη με την οποία θα μπορούσε να «τελειώσει» τον Τραμπ.

«Εχεις την ευκαιρία να βγεις μπροστά αυτή την εβδομάδα και να μιλήσεις για τον Τραμπ με τέτοιο τρόπο που θα κερδίσεις μεγάλη συμπάθεια και θα τον "τελειώσεις". Ενδιαφέρεσαι;», γράφει ο Γουλφ στον Έπσταϊν.

Ένα τρίτο email που δημοσιεύθηκε από τους Δημοκρατικούς έχει ημερομηνία Ιανουάριος 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Σε αυτό, ο Έπσταϊν λέει στον Γούλφ: «Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ», αναφερόμενος προφανώς στη συμμετοχή του στο κλαμπ Mar-a-Lago του προέδρου, προσθέτοντας ότι «ποτέ δεν ήμουν μέλος».

Ο Έπσταϊν προσθέτει ότι «φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει».

Με πληροφορίες από BBC