Σε ένα από τα μηνύματα, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε κατηγορηματικά ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια», πολλά από τα οποία αργότερα διαπιστώθηκε από τους ερευνητές ότι ήταν ανήλικα.

Άμεση ήταν η απάντηση του Λευκού Οίκου μετά τη δημοσιοποίηση email του Τζέφρι Έπσταϊν, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, όπου φέρεται να κάνει συχνές αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, επέκρινε τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων, λέγοντας ότι τα μέλη «διέρρευσαν επιλεκτικά email στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν ένα ψεύτικο αφήγημα για να δυσφημίσουν τον Πρόεδρο Τραμπ. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από κακόπιστες προσπάθειες αποπροσανατολισμού από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ, και κάθε Αμερικανός με κοινή λογική διακρίνει αυτή την απάτη και έναν σαφή αποπροσανατολισμό από το ζήτημα του shutdown της κυβέρνησης».

Τα email προς την επί χρόνια συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε για σεξουαλική εμπορία μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, και τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, περιλαμβάνουν συνομιλίες στις οποίες ο Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ πέρασε σημαντικό χρόνο με μια γυναίκα την οποία οι Δημοκρατικοί της Εποπτείας περιγράφουν ως θύμα trafficking του Έπσταϊν.

Τα email δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, οι οποίοι τα απέκτησαν μετά την κλήτευση της περιουσίας του Έπσταϊν. Ο Τραμπ δεν έλαβε ούτε έστειλε κανένα από τα μηνύματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προηγούνταν της προεδρίας του, και δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο ποινικό αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν ή την Μάξγουελ Γκισλέιν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απάντηση στο CNN έδωσε και ο συγγραφέας Μάικλ Γουλφ, με τον οποίο ο Έπσταϊν είχε ανταλλάξει μηνύματα. Ο ίδιος απάντησε στo CNN πως «δεν θυμάμαι ακριβώς τα συμφραζόμενα. Αλλά τότε είχα μια εις βάθος συζήτηση με τον Έπσταϊν σχετικά με τη σχέση του με τον Τραμπ και αυτό φαίνεται να είναι μέρος αυτής της συζήτησης».

Τα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων αναγνώρισαν το άτομο που αναφέρεται στα email ως τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις πιο γυναίκες στην υπόθεση trafficking του Έπσταϊν, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγόρησαν τους Δημοκρατικούς ότι απέκρυψαν το όνομά της επειδή δεν είχε ισχυριστεί ότι ο Τραμπ είχε κάνει κάτι κακό.

Στο βιβλίο της, η Τζιούφρε είχε γράψει ότι ο πατέρας της, ο οποίος εργαζόταν ως συντηρητής στο Μαρ- α - Λάγκο το 2000, της είχε βρει δουλειά εκεί. «Ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να είναι πιο φιλικός, μου έλεγε ότι ήταν φανταστικό που ήμουν εκεί. "Σου αρέσουν τα παιδιά;" ρώτησε. "Κάνεις καθόλου babysitting;" Εξήγησε ότι ο Τραμπ είχε στην κατοχή του αρκετά σπίτια δίπλα στο θέρετρο, τα οποία δάνειζε σε φίλους, πολλοί από τους οποίους είχαν παιδιά που χρειάζονταν φροντίδα».

Ωστόσο στο βιβλίο της «Nobody’s Girl» δεν κατηγορούσε τον Τραμπ για κάποιο αδίκημα.

Τα επίμαχα email

Ο «ασκός του Αιόλου» άνοιξε όταν την Τετάρτη οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν email στα οποία ο Τζέφρι Έπσταϊν έγραψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε «περάσει ώρες στο σπίτι μου» με ένα από τα θύματα του Έπσταϊν. Σε άλλα μηνύματα φέρεται να υπήρχαν υπονοούμενα πως θύμα του Έπσταιν, που αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή, πίστευε ότι ο Τραμπ γνώριζε περισσότερα για την κακοποίησή της από όσα έχει παραδεχτεί.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση της επιχείρησης trafficking του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου Έπσταϊν. Έχει δηλώσει ότι αυτός και ο Έπσταϊν είχαν κάποιτε φιλικη σχέση αλλά στη συνέχεια είχαν μια διαμάχη, και ο Τραμπ του απαγόρευσε να είναι μέλος του κλαμπ του στο Μαρ-α- Λάγκο.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν ότι τα email, τα οποία επέλεξαν από περίπου 23.000 σελίδες εγγράφων που έλαβε η επιτροπή τους, έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Σε ένα από τα μηνύματα, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε κατηγορηματικά ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια», πολλά από τα οποία αργότερα διαπιστώθηκε από τους ερευνητές ότι ήταν ανήλικα.

Σε ένα άλλο, ο Έπσταϊν σκέφτηκε πώς να απαντήσει σε ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σχέση τους καθώς ο Τραμπ γινόταν εθνική πολιτική προσωπικότητα.

Το πρώτο email

Σε ένα email προς την Γκισλέιν Μάξουελ με ημερομηνία 2 Απριλίου 2011, ο Έπσταϊν γράφει: «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο "σκύλος" που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ... () περάσαμε ώρες στο σπίτι μου μαζί... δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Αρχηγός της αστυνομίας... κ.λπ. είμαι 75% εκεί».

Το πλαίσιο του μηνύματος δεν είναι απολυτα σαφές. Περίπου τρία χρόνια νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2008, ο Έπσταϊν είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας αφού δήλωσε ένοχος σε κατηγορίες για προτροπή σε πορνεία ανηλίκων, κάτω των 18 ετών. Αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2009, έχοντας εκτίσει μόλις 13 μήνες. Χρόνια αργότερα, η συμφωνία παραδοχής του θα αντιμετώπιζε έλεγχο από τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της Miami Herald. Ακολούθησαν έντονες επικρίσεις για υπερβολικά επιεική μεταχείρηση.

Η Μάξγουελ δήλωσε στον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς σε συνέντευξή της νωρίτερα φέτος ότι «δεν έχει δει ποτέ τον Πρόεδρο σε ακατάλληλο περιβάλλον με οποιονδήποτε τρόπο» και ότι δεν θυμόταν να έχει δει ποτέ τον Τραμπ στο σπίτι του Έπσταϊν. Είπε, ωστοσο, ότι τους είχε δει μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις. «Ο Πρόεδρος δεν είχε φερθεί με απρεπή τρόπο σε κανέναν», είπε η Μάξγουελ. «Την εποχή που ήμουν μαζί του, ήταν κύριος από κάθε άποψη».

Το όνομα του ατόμου που ανέφερε ο Έπσταϊν στο email του διαγράφηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων - οι οποίοι έλαβαν περίπου 23.000 έγραφα - για να προστατεύσουν την ταυτότητά του.

Η σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν βρίσκεται υπό έλεγχο εν μέσω πολιτικής θύελλας στην Ουάσινγκτον σχετικά με το εάν και πότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα αρχεία για τον εκλιπόντα διακινητή σεξουαλικής εκμετάλλευσης που πέθανε στη φυλακή το 2019. Η διαμάχη κορυφώθηκε νωρίτερα φέτος, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι εμμένει στο προηγούμενο συμπέρασμά του ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε και ότι δεν σχεδίαζε να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Αυτό προκάλεσε κατακραυγή στο Κογκρέσο και μεταξύ ορισμένων μελών του MAGA του Τραμπ, και πυροδότησε προσπάθειες αποκάλυψης νέων πληροφοριών. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων αναζήτησε επιτυχώς υλικό και πλέον διεξάγεται μια ξεχωριστή προσπάθεια στο Κογκρέσο για να επιβληθεί ψηφοφορία προκειμένου να γίνει εξαναγκαστική δημοσίευση περισσότερων αρχείων από την κυβέρνηση.

Το δεύτερο email

Η τελευταία δημοσίευση περιελάμβανε επίσης email μεταξύ Έπσταϊν και Γουλφ, συμπεριλαμβανομένου ενός από τον Ιανουάριο του 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και περίπου επτά μήνες πριν ο Έπσταϊν αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με το email που επικαλείται το CNN, ο Έπσταϊν έγραψε στον Γουλφ προφανώς για να απαντήσει στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ζήτησε από τον Έπσταϊν να παραιτηθεί από την ιδιότητα μέλους του στο Mar-a-Lago Club του προέδρου.

«Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ», έγραψε ο Έπσταϊν, προσθέτοντας, «ποτέ μέλος ... φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, αφού ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε απαγορεύσει την είσοδο στο κλαμπ του στο Μαρ- αλ -Λάγκο γαι τον Έπσταϊν «επειδή ήταν ανατριχιαστικός», και ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει πως ο Έπσταϊν «έκλεβε» νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στο σπα του κλαμπ του, εξηγώντας γιατί έληξε η σχέση τους. Ωστόσο, σε συνέντευξή της η Μάξγουελ αρνήθηκε ότι είχε στρατολογήσει κορίτσι στο Μαρ- α- Λάγκο.

Η σχέση του Τραμπ με τον ΈπσταΪν είναι εδώ και καιρό γνωστή, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση. Υπέβαλε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του εκδότη της Wall Street Journal και δημοσιογράφων που έγραψαν άρθρο για μια συλλογή επιστολών πουφέρεται να είχε χαρίσει στον Έπσταϊν για τα 50ά γενέθλιά του το 2003, ανάμεσά τους και ένα σημείωμα, που έφερε το όνομα του Τραμπ και ένα περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας.

Και τρίτο email

Το τρίτο email που δημοσίευσε η Επιτροπή Εποπτείας, το έστειλε ο Γουλφ, ο οποίος δημοσίευσε ένα βιβλίο για τη Δυτική Πτέρυγα του Τραμπ το 2018, στον Έπσταϊν με θέμα «heads up» στις 15 Δεκεμβρίου 2015. «Ακούω ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου - είτε στον αέρα είτε μετά», φέρεται να έγραψε ο Γουλφ στον Έπσταϊν.

Εκέινος φέρεται να του έγραψε: «αν μπορούσαμε να του δώσουμε μια απάντηση, ποια πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι;»

Ο Γουλφ απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις «ξεκρέμαστο». Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει πολύτιμο δημόσιο χρήμα και πολιτικό χρήμα. Μπορείς να τον «κρεμάσεις» με τρόπο που ενδεχομένως να δημιουργήσει θετικό όφελος για εσένα ή, αν όντως φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσες να τον σώσεις, δημιουργώντας χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν τον ρωτήσεις, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας σπουδαίος τύπος και έχει πετύχει μια άκομψη συμφωνία και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου σε ένα καθεστώς Τραμπ».

Ο Γουλφ έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει πάρει συνέντευξη από τον Έπσταϊν και το Daily Beast ανέφερε ότι απέκτησε ηχογραφήσεις στις οποίες ο Έπσταϊν μίλησε εκτενώς στον συγγραφέα για τον Τραμπ και ισχυρίστηκε ότι οι δύο ήταν στενοί φίλοι. Το στρατόπεδο του Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τις ηχογραφήσεις «ψευδείς συκοφαντίες», σύμφωνα με το Daily Beast.

Με πληροφορίες του CNN/ΑP/NYT