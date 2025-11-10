Ο Έις Φρέιλι, γνωστός για την περσόνα και το μακιγιάζ του ως «Spaceman» στους KISS, συνίδρυσε το συγκρότημα το 1973 αλλά έφυγε το 1982.

Από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι λόγω πτώσης προήλθε ο θάνατος του πρώην κιθαρίστα και συνιδρυτή των KISS, Έις Φρέιλι, όπως αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο θάνατός του Spaceman των KISSσε ηλικία 74 ετών, χαρακτηρίστηκε ως ως ατύχημα. Η οικογένεια του Φρέιλι ανακοίνωσε τον θάνατό του στις 16 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι ο κιθαρίστας, κατά κόσμο Πολ Φρέιλι, πέθανε στο Morristown του Νιου Τζέρσεϊ, μετά από πτώση στο σπίτι του. Το TMZ είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο κιθαρίστας βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από πτώση, που είχε αρκετές εβδομάδες πριν.

«Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι. Στις τελευταίες του στιγμές, ήμασταν αρκετά τυχεροί που μπορέσαμε να τον περιβάλουμε με στοργικά, λόγια, σκέψεις, προσευχές καθώς έφευγε από αυτή τη γη», είπε η οικογένεια σε δήλωσή της. «Θυμόμαστε τις καλύτερες αναμνήσεις, το γέλιο του, και τιμούμε τα δυνατά του σημεία και την καλοσύνη που χάρισε στους άλλους. Το "μέγεθος" του θανάτου του είναι επικών διαστάσεων και πέρα ​​από κάθε φαντασία. Αναλογιζόμενοι όλα τα απίστευτα επιτεύγματα της ζωής του, η μνήμη του Έις θα συνεχίσει να ζει για πάντα!»

Ο Φρέιλι είχε ενημερώσει στους θαυμαστές του για την πτώση, την οποία περιέγραψε ως «μικρή», σε ανάρτησή του στο Instagram στις 25 Σεπτεμβρίου, ότι θα έπρεπε να ακυρώσει μια συναυλία που είχε την επόμενη μέρα στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνια, μετά από εντολή γιατρού.

«Ο Έις ανυπομονεί να συνεχίσει την περιοδεία του και να ολοκληρώσει το επόμενο άλμπουμ του, Origins Vol. 4», ανέφερε η δήλωση. Στη συνέχεια, στις 6 Οκτωβρίου, ο κιθαρίστας των Kiss ακύρωσε τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του για το 2025 «λόγω συνεχιζόμενων ιατρικών προβλημάτων».

Ο Έις Φρέιλι, γνωστός για την περσόνα και το μακιγιάζ του ως «Spaceman» στους KISS, συνίδρυσε το συγκρότημα το 1973 αλλά έφυγε το 1982. Αφού αποχώρησε από τους KISS, σχημάτισε το δικό του συγκρότημα με το όνομα Frehley’s Comet, το οποίο κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ και ξεκίνησε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα. Με το Space Invader το 2014, έγινε το μόνο μέλος των KISS που μπήκε στο Top 10 του Billboard 200 με ένα σόλο άλμπουμ.

Σε μια συνέντευξη του 2024 στο Guitar World, ο κιθαρίστας είπε «Ο Πολ και ο Τζιν προσπάθησαν να καταστρέψουν τη φήμη μου όλα αυτά τα χρόνια -το ξέρουμε αυτό. Και δυστυχώς γι' αυτούς, τα 10.000 Volts θα τους κάνουν να μοιάζουν με ηλίθιους», είπε. «Οι KISS δεν έχουν κυκλοφορήσει δίσκο από το 2012, και να 'μαι εδώ, 17 χρόνια νηφάλιος, και αυτός είναι ο έκτος δίσκος μου από τότε που έφυγα από τους KISS. Συνεχίζω να παλεύω και κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει. Η δημιουργία καταπληκτικής μουσικής είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσεις κάποιον που σε υποτιμά. Έτσι τον φιμώνω» είχε πει.

Μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του, έγινε μια κλειστή επιμνημόσυνη δέηση για τη ζωή του θρυλικού ροκ σταρ στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όπου γεννήθηκε. Οι συνιδρυτές των KISS, Τζιν Σιμονς, Πολ Στάνλεϊ και Πίτερ Κρις ήταν όλοι παρόντες.

