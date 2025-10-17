Θρήνος στην σκηνή της ροκ.

Ο Έις Φρέιλι, ο εμβληματικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του ροκ συγκροτήματος Kiss, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Ο μουσικός πέθανε την Πέμπτη σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ, ύστερα από τραυματισμούς που υπέστη κατά τη διάρκεια πτώσης στο στούντιο ηχογράφησης τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

«Είμαστε συντετριμμένοι», ανέφερε η οικογένειά του «Στις τελευταίες του στιγμές, ήμασταν αρκετά τυχεροί να τον περιβάλουμε με λόγια αγάπης, σκέψεις και προσευχές καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Θα θυμόμαστε για πάντα το γέλιο του, τη δημιουργικότητά του και την καλοσύνη του».

Η οικογένεια τόνισε ότι ο θάνατός απότελεί μία τραγική είδηση, σχεδόν αδιανόητη, προσθέτοντας πως «η μνήμη του θα συνεχίσει να ζει για πάντα».

Από τη Νέα Υόρκη στα αστέρια του ροκ

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1951, ο Φρέιλι ίδρυσε τους Kiss το 1973 μαζί με τον Paul Stanley, τον Gene Simmons και τον Peter Criss. Μαζί, άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο του ροκ, συνδυάζοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις, θεατρικότητα και καθαρή μουσική ενέργεια.

Με την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ Kiss το 1974, το συγκρότημα καθιερώθηκε σταδιακά ως ένα από τα πιο επιδραστικά και θεαματικά acts της ροκ ιστορίας. Κάθε μέλος ανέπτυξε τη δική του περσόνα — ο Φρέιλι ήταν ο Spaceman ή «Space Ace», σύμβολο του εξωπραγματικού ήχου και της φαντασίας που χαρακτήριζε το συγκρότημα.

Ο κιθαρίστας που έκανε το διάστημα να ηχήσει

Έγινε γνωστός για τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας του και τις εκρηκτικές σκηνικές του εμφανίσεις. Η τροποποιημένη Les Paul κιθάρα του, που έβγαζε καπνό κατά τη διάρκεια των σόλο, έγινε μέρος του μύθου των Kiss.

Παρότι αυτοδίδακτος, θεωρούνταν από τους πιο αναγνωρίσιμους κιθαρίστες της γενιάς του. «Δεν ξέρω να διαβάζω μουσική, αλλά είμαι ένας από τους πιο διάσημους κιθαρίστες στον κόσμο», είχε δηλώσει το 2009.

Το σόλο άλμπουμ του το 1978 ξεχώρισε από εκείνα των υπολοίπων μελών των Kiss, με τη διασκευή του στο New York Groove να γίνεται τεράστια επιτυχία και σήμα κατατεθέν του.

Ρήξεις, επανενώσεις και δεύτερες ευκαιρίες

Αποχώρησε από τους Kiss το 1982, μετά από διαφωνίες σχετικά με την κατεύθυνση του συγκροτήματος και προσωπικές μάχες με τον εθισμό. «Αν έμενα, πιθανότατα θα είχα αυτοκαταστραφεί», είχε δηλώσει αργότερα.

Στη συνέχεια σχημάτισε το συγκρότημα Frehley’s Comet, κυκλοφορώντας δύο άλμπουμ, ενώ συνέχισε με προσωπική πορεία. Επέστρεψε στους Kiss το 1996 για την περιοδεία επανένωσης, παραμένοντας έως το 2002.

Τα επόμενα χρόνια, η σχέση του με τους Stanley και Simmons παρέμεινε τεταμένη, με δημόσιες αντιπαραθέσεις γύρω από το παρελθόν και την προσωπική του ζωή. Παρ’ όλα αυτά συνέχισε να ηχογραφεί και να περιοδεύει, διατηρώντας φανατικό κοινό.

Φόρος τιμής από τον κόσμο της μουσικής

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο της ροκ. Οι Paul Stanley και Gene Simmons δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι», χαρακτηρίζοντάς τον «αναπόσπαστο και αναντικατάστατο στρατιώτη της ροκ».

Ο Peter Criss έγραψε στο X: «Είμαι σοκαρισμένος!!! Φίλε μου... σ' αγαπώ!»

Ο Mike McCready των Pearl Jam αποχαιρέτησε τον Φρέιλι λέγοντας: «Δεν θα είχα πιάσει κιθάρα χωρίς την επιρροή του Έις και των Kiss. Μου άλλαξες τη ζωή».

Ο Bret Michaels των Poison πρόσθεσε: «Έις, αδερφέ μου, ευχαριστώ για τα χρόνια μουσικής και έμπνευσης. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ο Έις αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ζανέτ και την κόρη του Μονίκ.

Η μουσική του, οι αξέχαστες σκηνικές στιγμές και η επιρροή του σε γενιές κιθαριστών εξασφαλίζουν ότι το όνομά του θα παραμείνει για πάντα ανάμεσα στα αστέρια της ροκ — εκεί όπου ανήκε από την αρχή.