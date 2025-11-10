Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία.

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ έπληξε το Αϊδίνιο στην Τουρκία, στις 20:20 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 9,6 χλμ. και έγινε αισθητός ευρέως στην περιοχή. Το μικρό βάθος του σεισμού τον έκανε πιο έντονα αισθητό κοντά στο επίκεντρο από ό,τι ένας βαθύτερος σεισμός παρόμοιου μεγέθους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 5 Ρίχτερ ωστόσο ο σεισμός αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω.

{https://twitter.com/LastQuake/status/1987948930198290488}

{https://twitter.com/geotechwar/status/1987954393262739725}