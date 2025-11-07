Ο επικεφαλής του σωματείου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας επιμένει ότι τα προβλήματα στα αεροδρόμια θα επιδεινωθούν.

Χάος έχει προκαλέσει στα αμερικανικά αεροδρόμια το κλείσιμο της κυβέρνησης, που διανύει ήδη στην 38η ημέρα, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας δεν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια λύση στη μάχη για τις δαπάνες.

Λόγω του κλεισίματος, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι μένουν άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Μερικοί από αυτούς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν σταματήσει να εμφανίζονται για εργασία τους, είτε δηλώνοντας ασθένεια είτε επειδή παραιτήθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχει μία χαοτική κατάσταση με χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια.

Αυτή η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έχει ωθήσει την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) να μειώσει τις εσωτερικές πτήσεις κατά 4%. Την επόμενη εβδομάδα το ποσοστό αυτό θα ανέβει στο 10%. Μέχρι στιγμής σήμερα, έχουν υπάρξει περισσότερες από 2.900 καθυστερήσεις πτήσεων προς ή από τις ΗΠΑ και πάνω από 1.200 ακυρώσεις.

Σύμφωνα με το Associated Press 40 αεροδρόμια σε όλη τη χώρα έχουν επηρεαστεί από τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις.

Η Delta Airlines ανέφερε νωρίτερα πως έχει μειώσει τις πτήσεις της για το Σαββατοκύριακο μετά τις οδηγίες της FAA. Ένας εκπρόσωπος είπε πως όλες οι απαιτούμενες ακυρώσεις έχουν πλέον γίνει και η αεροπορική εταιρεία προσπαθεί να προσφέρει στους επιβάτες άλλες επιλογές.

«Παρέχουμε πρόσθετη ευελιξία στους πελάτες μας που ταξιδεύουν προς, από ή μέσω των επηρεαζόμενων αγορών για να αλλάξουν, να ακυρώσουν ή να επιστρέψουν τα χρήματα των πτήσεων τους», ανέφερε η δήλωση της Delta. Ενημερώνουν επίσης τους πελάτες εκ των προτέρων μέσω email και SMS εάν η πτήση τους έχει ακυρωθεί.

Ο επικεφαλής του σωματείου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ωστόσο επιμένει ότι τα προβλήματα θα επιδεινωθούν. Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Νικ Ντάνιελς είπε ότι χρησιμοποιούνται ως πολιτικά πιόνια στο κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα θα επιδεινωθούν», δήλωσε στο CNN ενώ πρόσθεσε πως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και να «κάνουν τη δουλειά».

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι με κάποιο τρόπο, να βάλουμε ξαφνικά χρήματα στην τσέπη μας», είπε. «Χρειαζόμαστε το Κογκρέσο να ανοίξει την κυβέρνηση για να το κάνει αυτό».

Με πληροφορίες του CNN/Reuters/BBC