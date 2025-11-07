Απελευθερώθηκαν οι πέντε Έλληνες ναυτικοί του τάνκερ που έπεσε θύμα πειρατών στη Σομαλία.

Οι πέντε Έλληνες ναυτικοί του δεξαμενόπλοιου «MT Hellas Aphrodite», που κατελήφθη από πειρατές στα ανοικτά της Σομαλίας, απελευθερώθηκαν με επιτυχία το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποστολής Atalanta της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πολεμικό πλοίο ESPS Victoria. Συνολικά απελευθερώθηκαν 24 μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ παρέμειναν σε συνεχή επικοινωνία με την αποστολή ATALANTA καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, «μετά από μια πρώιμη επίδειξη ισχύος, η Ομάδα Πειρατικής Δράσης (PAG) εγκατέλειψε το δεξαμενόπλοιο. Η ναυαρχίδα ESPS Victoria, με το οργανικό ελικόπτερο, το UAV, το Αεροσκάφος Ναυτικής Περιπολίας και Αναγνώρισης, καθώς και η Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων, συμμετείχαν στην απελευθέρωση».

Το «Victoria» θα παραμείνει σε κοντινή απόσταση από το «Hellas Aphrodite» μέχρι το πλοίο να μπορέσει να ξεκινήσει την πλεύση του με τη χρήση του κινητήρα του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2go8pfnm5t?integrationId=40599y14juihe6ly}