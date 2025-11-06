Η Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια.

Η Νάνσι Πελόζι, η μοναδική γυναίκα που έχει διατελέσει πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της το 2026.

Έτσι, κλείνει μία διαδρομή 39 ετών στο Κογκρέσο, για την 85χρονη εμβληματική πολιτικό των Δημοκρατιών που εξελέγη πρώτη φορά το 1987. «Δεν θα διεκδικήσω την επανεκλογή μου στο Κογκρέσο. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου, ανυπομονώ για την τελευταία χρονιά», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο X, με τίτλο «Ευχαριστώ Σαν Φρανσίσκο», το οποίο εκπροσωπεί.

Ήταν επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για δύο δεκαετίες και τα οχτώ από αυτά τα χρόνια ήταν πρόεδρος του Σώματος. Πολλές φορές έχει συγκρουστεί σφοδρά με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «άθλιο πλάσμα» σε συνέντευξη στο CNN αυτή την εβδομάδα. Εκείνος μεταξύ άλλων έχει αποκαλέσει «τρελή Νάνσι» τη γυναίκα που ήταν πρόεδρος της Βουλής σε δύο από τις προσπάθειες παραπομπής του, στα τέλη του 2019 και τις αρχές του 2021.

Η έχθρα ανάμεσά τους είναι τέτοια, που στην ομιλία του Τραμπ για την «Κατάσταση της Ένωσης» το 2020, εκείνος αρνήθηκε να της δώσει το χέρι του, όταν έφτασε στην αίθουσα της Βουλής.

{https://www.youtube.com/shorts/s1IMDdGZXKA}

Του «απάντησε» όταν στο τέλος της ομιλίας του, με μια δραματική κίνηση, έσκισε αντίγραφο της ομιλίας του Τραμπ, λέγοντας ότι το έκανε αυτό επειδή κάθε σελίδα περιείχε ένα ψέμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ty92wz0K-CM}

Το πολωμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ επηρέασε την οικογένειά της. Το 2022 ένας υποστηρικτής ακροδεξιών θεωριών συνωμοσίας εισέβαλε στο σπίτι της στο Σαν Φρανσίσκο και χτύπησε στο κεφάλι με σφυρί τον σύζυγό της, Πολ Πελόζι.