Η κρύπτη εντοπίστηκε μέσα σε μία ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε άγνωστες ξένες επιχειρήσεις που συνδέονται με τη Χαμάς.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστρίας ανακάλυψε μια κρύπτη με όπλα στη Βιέννη, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με τη Χαμάς, για χρήση σε «πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη», δήλωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη.

Ένας 39χρονος Βρετανός πολίτης που φέρεται να «έχει στενή σχέση με την κρύπτη όπου βρίσκονταν τα όπλα» συνελήφθη στο Λονδίνο τη Δευτέρα, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. «Σύμφωνα με την έρευνα που είναι σε εξέλιξη, είναι πιθανό να ήταν στόχοι αυτών των επιθέσεων ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η κρύπτη και ο ύποπτος ήταν μέρος μιας διεθνώς συντονισμένης έρευνας από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της Αυστρίας, DSN, «για μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση με δεσμούς με τη Χαμάς». Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το υπουργείο δήλωσε ότι η υπηρεσία πληροφοριών είχε «υποψίες ότι μια ομάδα έχει φέρει όπλα στην Αυστρία για να τα χρησιμοποιήσει σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Η κρύπτη εντοπίστηκε μέσα σε μία ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε άγνωστες ξένες επιχειρήσεις που συνδέονται με τη Χαμάς. Μέσα στην κρύπτη υπήρχε μία βαλίτσα με πέντε πιστόλια και 10 γεμιστήρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή δράση κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. «Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή για τους τρομοκράτες».

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο 39χρονος συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα από εξειδικευμένους αξιωματικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων της NCA. Είναι υπό κράτηση μέχρι την εμφάνισή του στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ τη Δευτέρα.

Με πληροφορείς της Washington Post