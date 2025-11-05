«Θα τους βοηθήσουμε, λίγο», είπε ο Τραμπ για τη Ν. Υόρκη, μετά την εκλογή Μαμντάνι.

Οι Αμερικανοί πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στον κομμουνισμό και την κοινή λογική, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του αντίδραση για τη σαρωτική νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Μαϊάμι, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολλές φορές «κομμουνιστή» τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο, αλλά δήλωσε ότι θα βοηθήσει τη Νέα Υόρκη. Πριν από τις εκλογές, απειλούσε ότι θα περιορίσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πόλη στο ελάχιστο, σε περίπτωση νίκης του Μαμντάνι.

«Οι κομμουνιστές, μαρξιστές, σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα παρά καταστροφή. Ας δούμε τώρα πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη», είπε ο Τραμπ. «Θα τους βοηθήσουμε. Θέλουμε η Νέα Υόρκη να είναι επιτυχής. Θα τους βοηθήσουμε λίγο, ίσως», συμπλήρωσε.

«Εάν θέλετε να δείτε τι εύχονται να κάνουν οι Δημοκρατικοί στην Αμερική, δείτε τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους διόρισε έναν κομμουνιστή δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης του έθνους. Θυμηθείτε, έλεγα ότι ποτέ δεν θα έχουμε εκλεγμένο σοσιαλιστή σε οποιοδήποτε πόστο στη χώρα. Παραλείψαμε τους σοσιαλιστές, βάλαμε τους κομμουνιστές», ανέφερε στην ομιλία του.

Οι Δημοκρατικοί «είναι τόσο ακραίοι, που σύντομα το Μαϊάμι θα είναι καταφύγιο για εκείνους που διαφεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη», ισχυρίστηκε. «Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, η απόφαση που αντιμετωπίζουν όλοι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής. Έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στον κομμουνισμό και την κοινή λογική. Και όσο είμαι εγώ στον Λευκό Οίκο, οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν ποτέ κομμουνιστικές, σε οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή», τόνισε.

Το «σχέδιο αποπυρηνικοποίησης»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ είπε πως ίσως εργάζεται επί σχεδίου αποπυρηνικοποίησης, με την Κίνα και τη Ρωσία, δίχως να δώσει καμία λεπτομέρεια.

«Είμαστε η Νο1 πυρηνική δύναμη, κάτι που δεν μου αρέσει να παραδέχομαι, επειδή είναι τόσο φριχτό. Η Ρωσία είναι δεύτερη, η Κίνα μακράν τρίτη, αλλά θα μας φτάσουν σε 4-5 χρόνια. Ίσως εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης οι τρεις μας. Θα δούμε αν αυτό θα λειτουργήσει», δήλωσε.